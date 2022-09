Un homme armé dans le sud de la Gaspésie

La Gaspésie est en alerte : la Sûreté du Québec (SQ) a signalé la présence d’un homme armé et dangereux près de Saint-Elzéar-de-Bonaventure, une municipalité du sud de cette région. Il aurait été aperçu au coin du chemin Central et de la route de l’Est.

L’alerte a été lancée vers 15 h 30 vendredi et fait retentir la sonnerie d’urgence des téléphones cellulaires des Québécois.

La SQ avise les citoyens d’éviter le secteur, qui se trouve à environ 20 minutes de route au nord de New Carlisle et de Paspébiac. La force policière indique aussi de rester à l’intérieur, de verrouiller ses portes et de rester loin des fenêtres.

Le suspect est un homme blanc, mince, mesurant environ 1,78 m (5 pi 10 pouces) avec des cheveux bruns et des yeux verts.

Photo: Sûreté du Québec

Il porte des jeans, un chandail noir avec un logo « Jack Daniels » et des bottes de moto.

Il est demandé à quiconque l’aperçoit d’appeler immédiatement le 911 et de ne pas tenter de l’approcher.