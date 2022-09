Une certification pour contrer l’insalubrité des logements élaborée sans consulter les inspecteurs

L’Association des inspecteurs en bâtiments du Québec (AIBQ) n’a pas eu son mot à dire sur une certification qui vise à contrer l’insalubrité des logements sur laquelle elle émet pourtant plusieurs réserves, a constaté Le Devoir.

De la fin mai au 10 juin, de nombreux citoyens et organismes ont pris part à diverses séances d’audition des opinions organisées dans le cadre d’une consultation publique concernant la certification « propriétaire responsable » de la Ville. Une trentaine de mémoires ont alors été déposés à l’intention de la Commission du développement économique et urbain et l’habitation de la Ville, qui rendra publiques ses recommandations jeudi prochain.

L’AIBQ n’a cependant pris connaissance de l’existence de cette consultation publique qu’après en avoir été informée le 9 mai par l’opposition officielle à l’hôtel de ville, indique au Devoir le vice-président et directeur général de cette association d’inspecteurs en bâtiments – qui est d’ailleurs la plus grande au Québec – Danny McNicoll. L’association n’aurait donc pas été invitée directement par la Ville, ce que son directeur général juge « particulier », voire « inquiétant ».

Le regroupement d’inspecteurs a alors proposé de prendre part à une des journées d’audience des opinions prévues, mais la Ville lui a indiqué qu’un mémoire devait d’abord être déposé à l’intention de la commission municipale chargée de cette consultation.

L’association, qui compte plus de 500 membres, a par la suite indiqué à la Ville qu’elle devait annuler sa participation qui était prévue le 8 juin à cette consultation. L’AIBQ a alors fait valoir qu’elle ne disposait pas d’assez de temps pour écrire son mémoire et faire valider celui-ci auprès de son service juridique, explique M. McNicoll.

« En un laps de temps si court, nous comprenons qu’il n’est pas possible d’analyser les documents pertinents et de rédiger un mémoire qui saurait inclure tous les sujets que nous aurions souhaité aborder », peut-on lire dans un échange de courriels entre la Ville et l’AIBQ courriel daté du 1er juin.

« C’est particulier et dommage que la plus grande association des inspecteurs du Québec n’ait pas été consultée sur la mise en place de cette réglementation-là », a réagi jeudi le conseiller d’opposition Julien Hénault-Ratelle, qui est d’ailleurs membre de la commission municipale chargée d’étudier ce projet de règlement. Il estime d’ailleurs que la Ville aurait eu tout intérêt à consulter cette association avant même de soumettre ce projet de règlement à une consultation publique.

Le cabinet de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, assure pour sa part que l’AIBQ « a été invitée à déposer un mémoire » dans le cadre de cette consultation. On affirme d’ailleurs qu’un « délai » lui aurait été proposé afin de lui permettre de déposer ce document d’ici au 30 juin, « ce qui a été décliné par l’association ». M. McNicoll affirme pour sa part que lui et le président de l’AIBQ, Denis St-Aubin, n’ont reçu aucun courriel de la Ville en ce sens.

Un modèle à revoir, croit l’AIBQ

Le projet de règlement étudié, dont la mise en application est prévue l’an prochain, propose d’imposer progressivement aux propriétaires d’immeubles de huit logements locatifs et plus des inspections obligatoires dont ils devront rendre compte à la Ville tous les cinq ans. Cette certification s’appliquera à environ 250 000 logements, soit 35 % du parc locatif de la métropole.

Or, l’AIBQ estime que la fréquence des inspections qui seront imposées aux bâtiments devrait varier en fonction de l’âge et de la vétusté de ceux-ci. Autrement, les inspecteurs seront débordés et les résultats de leurs visites seront limités, prévient M. McNicoll.

« Pourquoi un bâtiment très récent, on parle d’un bâtiment de moins de 10 ans, aurait l’obligation d’être inspecté aux 5 ans ? Il est complètement neuf. Alors qu’un bâtiment qui offre une désuète très avancée peut présenter une insalubrité très marquée, bien dans ce cas, pourquoi est-ce qu’on attendrait cinq ans entre les visites, puisque la décrépitude pourrait augmenter de façon sévère très rapidement ? » relève le vice-président de l’AIBQ, qui espère que la Ville se penchera sur ces questions.

« Il va falloir se donner des procédures qui sont productives et qui sont viables parce que visiter l’entièreté des bâtiments aux cinq ans, ça m’apparaît utopique de penser que c’est réalisable dans le contexte actuel s’il n’y a pas de balises », enchaîne-t-il.

Ce dernier craint par ailleurs que cette certification ouvre la porte à des tentatives de corruption de la part de « propriétaires fortunés » qui seraient prêts à offrir des montants à des inspecteurs privés afin que ceux-ci ne témoignent pas à la Ville de la mauvaise condition de leurs logements.

« C’est sûr que ce sont des choses qui sont complètement à l’envers de la morale et de l’éthique des inspecteurs et ce ne sont pas des choses pour lesquelles j’ai eu vent, mais on sait que ça s’est déjà passé. Et ma crainte serait que les propriétaires un peu plus malhonnêtes puissent compenser des inspecteurs d’une quelconque façon pour avoir un rapport d’inspection un peu moins sévère », lance M. McNicoll.

Il estime ainsi qu’un organisme indépendant devrait être mandaté pour choisir quels inspecteurs seront chargés de faire respecter cette future réglementation de la Ville. L’AIBQ demeure d’ailleurs « très ouverte » à travailler avec la Ville, qui devra se pencher sur la version finale ce son projet de certification dans les prochains mois.