Des immigrants contraints d’aller en Ontario pour un examen médical obligatoire

Les cliniques québécoises autorisées à faire passer des examens médicaux aux immigrants débordent ces jours-ci. Plusieurs futurs résidents permanents l’ont appris à leurs dépens, certains d’entre eux étant contraints de se rendre dans une autre province canadienne pour avoir un rendez-vous à l’intérieur du délai de 30 jours prescrit.

« Il y a quelques semaines, on a reçu le courriel d’IRCC [Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada] nous invitant à aller faire la visite médicale et on a appelé toutes les cliniques [accréditées] de Montréal. Aucune n’avait de la place dans le délai requis, c’est-à-dire un mois », raconte Cindy, qui tait son nom de famille par crainte de nuire à son dossier d’immigration. « On s’est informés dans des groupes Facebook et on a vu que tout le monde avait du mal à trouver. Alors on a dû partir pour Ottawa. »

Cette Française d’origine s’estime néanmoins chanceuse que son copain et elle aient pu facilement prendre congé de leur emploi. « Je n’ose pas imaginer ce que c’est pour certains qui n’ont pas la permission de s’absenter du travail », dit-elle. Mais n’ayant pas de véhicule, il leur a quand même fallu se débrouiller pour trouver du transport. « On a dû payer un bus super cher pour se rendre à Ottawa. Il fallait faire ça en une journée. C’était très rush. »

Ludivine Ghelein s’est heurtée au même problème. Cette Française a récemment reçu une invitation à faire son examen médical, soit l’une des dernières étapes avant la résidence permanente, mais n’a pas non plus trouvé de rendez-vous dans une clinique de Montréal. « J’ai appelé les cliniques où mes amis étaient allés et on m’a dit que ce n’était pas avant la fin septembre », a raconté la jeune femme, en précisant que c’était trop tard et que ça ne lui permettait pas de respecter le délai de 30 jours. À la suggestion de son entourage, elle s’est aussi tournée vers une clinique médicale en Ontario.

« J’ai l’impression qu’il y a énormément de monde qui reçoit leur [invitation] en ce moment, ce qui fait que tout le monde demande des visites médicales en même temps. C’est pour ça qu’il n’y a plus de place », avance Ludivine Ghelein. « C’est bien car on a de l’avancement dans nos dossiers, mais on ne peut pas respecter le délai. » Une préoccupation bien réelle sur plusieurs groupes Facebook de futurs résidents permanents consultés par Le Devoir.

Aucune disponibilité

Selon IRCC, il y a 43 médecins accrédités au Québec. En consultant la liste disponible sur le site, Le Devoir a constaté que ces médecins sont toutefois regroupés au sein de huit cliniques, à Montréal et Québec. Tous contactés de manière anonyme, aucun de ces établissements — sauf deux qui avaient des boîtes vocales pleines — n’était en mesure d’offrir un rendez-vous médical dans un délai de 30 jours. Un seul offrait des rendez-vous d’ici 3 ou 4 semaines, un délai tout de même serré. Reconnaissant le problème, les réceptionnistes invitaient gentiment les gens à rappeler au cas où il y aurait des annulations.

Interrogé à savoir s’il était au courant du problème et s’il consentait à des assouplissements, IRCC a répondu qu’il « surveille continuellement la capacité du réseau de médecins désignés » et qu’il travaillait « en étroite collaboration avec les équipes de médecins désignés afin d’adresser les situations où les délais d’obtention d’un examen médical sont de plus de 30 jours dans certaines régions du Québec. »

Toutefois, le ministère n’a pas précisé quelles étaient les solutions mises de l’avant. Il a plutôt invité les personnes qui ne sont pas capables de trouver un rendez-vous à faire une « demande de prorogation » du délai demandé.

Cindy a nettement préféré se débrouiller pour trouver un rendez-vous, même si cela impliquait de devoir parcourir des centaines de kilomètres pour se faire examiner par un médecin. « On n’a pas demandé d’extension. Pour être honnêtes, les délais sont déjà très très longs et on n’avait pas envie de tenter le diable et de devoir tout recommencer », dit-elle. « De toute façon, il est très difficile de contacter IRCC. On n’a plus envie de prendre de risque. »