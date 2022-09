Écorécréo ne fera plus partie du projet de la place de l’Ontario

Le Groupe Écorécréo ne fera finalement pas partie du projet de revitalisation de la Place de l’Ontario, un site similaire au Parc Jean-Drapeau, au centre-ville de Toronto. La compagnie qui offre notamment des activités au Vieux-Port de Montréal, avait annoncé en juillet 2021 qu’elle était l’une des trois entreprises qui incarnaient le renouvellement du site.

Par voie de communiqué, Sofia Sousa-Dias, une porte-parole du ministère de l’Infrastructure, a confirmé l’information d’abord révélée par le Globe and Mail. Le départ d’Écorécréo est dû, selon la porte-parole, à des « défis imprévus ». L’utilisation du terrain qui était réservé aux installations éventuelles d’Écorécréo « n’a pas encore été déterminée et est ouverte à d’autres opportunités », a précisé le ministère.

Dans un courriel, Jean-Philippe Duchesneau, le copropriétaire du Groupe Écorécréo, a fait savoir que l’entreprise n’avait pas été en mesure de finaliser les conditions d’un contrat de location à long terme « malgré tous les efforts de la part des deux parties ». Citant un accord confidentiel entre la compagnie et la province, M. Duchesneau affirme qu’il ne peut entrer dans les détails spécifiques des discussions entre Écorécréo et le gouvernement ontarien.

Au mois de juillet,Jean-Philippe Duchesneau avait déclaré par courriel au Devoir qu’Écorécréo avait soumis des plans ainsi que l’aménagement des activités proposées à Infrastructure Ontario, un organisme de la Couronne qui gère la Place de l’Ontario. Jean-Philippe Duchesneau disait alors que les discussions avec l’organisme étaient « en cours » et que le projet « continuait d’évoluer ».

La sélection d’Écorécréo s’est faite au terme d’un processus d’appel de propositions lancé par la province. L’entreprise comptait construire un parc d’aventures sur le site, un ancien parc d’attractions. En entrevue, à l’automne 2021, Jean-Philippe Duchesneau avait affirmé au Devoir qu’il espérait que le projet de Toronto marque le début d’une percée dans le marché nord-américain. « Ça faisait six ans qu’on regardait pour un emplacement à Toronto », avait-il confié.

Diane Chin, la présidente de l’organisme de conservation Architectural Conservancy of Ontario (ACO), s’est dite « surprise » de l’annonce. Jeudi matin, lors d’une rencontre à laquelle elle a assisté pour discuter du plan de conservation de la place de l’Ontario, Infrastructure Ontario n’aurait même pas abordé le départ de l’entreprise. La présidente de l’ACO soutient qu’elle ne s’opposait pas complètement aux installations d’Écorécréo puisque l’idée cadrait avec le mandat récréatif du site.

Comme d’autres, elle s’oppose toutefois à la construction d’un complexe aquatique par le groupe autrichien Therme. L’entreprise de divertissement Live Nation était le troisième membre du trio de partenaires dans le renouvellement du site. Depuis que les trois entreprises ont été nommées à l’été 2021, plusieurs groupes, tels que Ontario Place for All et The Future of Ontario Place (dont l’ACO est membre) ont signalé leur opposition au plan du gouvernement Ford, critiquant entre autres son manque de vision.

L’urbaniste torontois Ken Greenberg, de l’organisme Ontario Place for All, s’interroge sur le départ de l’entreprise québécoise. « Peut-être qu’ils ne voulaient plus être associés au projet ? » dit-il. Les membres de son organisme ont de la difficulté à comprendre la direction que prend le projet du gouvernement. Diane Chin, pour sa part, se demande même quel ministère s’assurera de mener le projet à terme.

Ce reportage bénéficie du soutien de l’Initiative de journalisme local, financée par le gouvernement du Canada.