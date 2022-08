La professeure Lieutenant-Duval plaide qu’elle ignorait la sensibilité du mot en n

Faute de suivre l’actualité, la chargée de cours Verushka Lieutenant-Duval dit qu’elle n’était pas au courant de la sensibilité du mot en n avant de le mentionner en classe en septembre 2020. L’Université d’Ottawa l’a ensuite prestement suspendue sans prendre la peine de visionner l’enregistrement de la discussion.

« J’étais concentrée sur mon objet d’étude. Je n’écoute pas la télévision, j’écoute la radio, mais je ne suis pas les réseaux sociaux, je n’ai pas d’enfant, donc je ne suis pas trop au courant de ce qui se passe chez les jeunes […] je suis dans un milieu fermé, dans ma petite bulle », s’est défendue Mme Lieutenant-Duval mercredi.

Elle comparaissait lors d’une séance publique d’arbitrage organisée dans le sous-sol d’un hôtel d’Ottawa. La professeure à temps partiel, de son appellation en Ontario, a déposé deux griefs contre l’établissement postsecondaire en raison de sa suspension et des commentaires de l’université. Les six journalistes présents à la séance mercredi étaient tous francophones.

« Je suis sincère quand je dis ça, je ne savais pas », a-t-elle répété, soulignant que son milieu, en français, « n’avait pas l’habitude de censurer certains mots ».

La chargée de cours et étudiante au doctorat de 45 ans a notamment raconté son parcours académique sans faute, cumulant les succès, jusqu’à ce qu’elle prononce en entier, en anglais, un mot qui a rendu certains étudiants mal à l’aise et qui a provoqué un scandale qui compromet maintenant son rêve de décrocher un véritable poste de professeure d’université.

Les évènements se sont rapidement bousculés à partir de cette première déclamation du mot lors du second cours de la session d’automne 2020, sur la plateforme Zoom, le 23 septembre, et sa suspension, avec solde, le 2 octobre. Entre-temps, la professeure a envoyé un courriel d’excuse auprès d’une étudiante choquée par ses propos, et a suggéré d’avoir une discussion approfondie concernant l’utilisation du mot au cours suivant, le 30 septembre.

Critiquée sans avoir fourni sa version

Au moment de sa suspension, une seule plainte officielle d’une étudiante avait été déposée, en plus d’une dénonciation sur Twitter par une autre étudiante. La professeure a été critiquée pour avoir dit que d’autres professeurs blancs faisaient usage du mot.

Cette défense a choqué au moins six étudiants, sur les 47 inscrits au cours, incluant les deux premières dénonciatrices. Ils ont cosigné une déclaration à la faculté selon laquelle ils se sentaient « inconfortables » et « en danger » en cas de retour en classe de Mme Lieutenant-Duval, peu après sa suspension.

Bien que la discussion du 30 septembre sur Zoom était enregistrée, l’Université d’Ottawa n’a jamais cru bon faire la demande des fichiers vidéo pour les examiner avant la veille du début des audiences, dimanche dernier. L’enregistrement, diffusé lors de l’audience, témoigne d’un débat d’idées bref et poli sur la question de la pertinence de l’utilisation du mot en contexte académique.

Après un article dans son journal étudiant anglophone, l’Université d’Ottawa a publiquement dénoncé le choix de mots de Mme Lieutenant-Duval, le qualifiant de « langage offensant et complètement inacceptable dans nos salles de classe et sur le campus », et ce, avant même d’avoir obtenu sa version des faits.

« Je n’en crois pas les yeux, j’ai l’impression d’être dans un cauchemar, je n’ai pas l’impression d’être au Canada. […] Encore aujourd’hui je n’arrive pas à comprendre pourquoi on ne m’a pas au minimum appelé pour me demander [ce qui s’est passé] », a témoigné la professeure.

Étudiants prévenus

Avant même le début de la session, Verushka Lieutenant-Duval avait écrit dans son plan de cours que des sujets sensibles allaient être abordés, a-t-elle témoigné mercredi. Elle avait invité ses étudiants à s’exprimer en cas de malaise, et a même annulé la première séance pour permettre à ses étudiants de participer à la manifestation de Black Lives Matter, qui tombait ce jour-là.

Elle a détaillé devant l’arbitre Michelle Flaherty et les avocats de l’Université d’Ottawa comment, dans un cours sur le sujet de la représentation du genre dans les arts visuels, elle a voulu expliquer la réappropriation de certains mots, comme « queer ». Elle dit avoir fait la comparaison avec le mot en n, comme l’avait fait un chercheur dont elle a demandé de taire le nom « parce qu’il n’a pas encore été victime de la culture de l’annulation ».

Il s’agissait de la deuxième journée de plaidoirie dans le dossier. Lundi, l’université a maintenu qu’elle n’avait porté atteinte à la liberté académique. Deux griefs ont été déposés par la professeure. Dans le premier, elle soutient avoir été condamnée par l’établissement postsecondaire de façon prématurée, sans qu’une enquête soit faite. Le second porte sur des commentaires faits par l’établissement et son recteur, Jacques Frémont.

L’objectif de ses démarches est d’obtenir une compensation financière pour « les souffrances » qu’elle a encourues, en plus d’une « rectification des faits » qui lui permettrait de continuer sa carrière, notamment à l’Université d’Ottawa. D’après Luc Angers, le vice-président de la mobilisation des membres de l’Association des professeurs et professeures à temps partiel de l’Université d’Ottawa (APTPUO), les griefs ont une « importance capitale ».

Tant devant le comité d’arbitrage que par voie de communiqué en novembre 2020, l’université soutient que Verushka Lieutenant-Duval, qui est actuellement chargée de cours à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et à l’Université de Sherbrooke, « n’a jamais été suspendue à des fins disciplinaires » et qu’elle avait plutôt été suspendue de manière administrative, avec salaire, pendant une journée ouvrable.

« L’Université d’Ottawa a été en mesure d’envoyer un communiqué de presse au journal étudiant, de répondre aux courriels aux étudiants condamnant la professeure en question avant même de lui avoir parlé. Après, l’université a suggéré qu’elle a contribué à la tempête médiatique », a dénoncé l’avocat de l’APTPUO, Wassim Garzouzi, qui représente Verushka Lieutenant-Duval.

Les événements entourant la suspension de la professeure — en plus des commentaires sur les réseaux sociaux de son collègue Amir Attaran — ont mené à la formation en avril 2021 d’un comité sur la liberté académique à l’université.

Dans un rapport d’une quarantaine de pages déposé en novembre dernier, le comité avait déclaré ne pas être favorable « à la censure institutionnelle ni à l’autocensure quand elle est susceptible de compromettre la diffusion des savoirs ».

Les parties devraient être de retour devant l’arbitre au plus tard le 1er décembre.