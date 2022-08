Une présumée victime d’agression sexuelle poursuivie en diffamation pourra rester anonyme

Poursuivie en diffamation pour avoir dénoncé sur la page Dis son nom les agressions sexuelles que l’humoriste Alexandre Douville lui aurait fait subir, sa présumée victime pourra conserver l’anonymat tout au long des procédures judiciaires, a tranché mercredi la Cour d’appel.

Son nom ne peut donc pas non plus être mentionné dans les médias.

Il s’agit d’une autre poursuite impliquant la page Dis son nom, qui se décrit comme un mouvement contre les inconduites sexuelles publiant une liste « de potentiels agresseurs », tant masculins que féminins. Les dénonciations qui y sont faites sont anonymes.

La présumée victime, désignée par des initiales dans le jugement, a d’abord signalé les agressions qu’aurait commises l’humoriste. Sa dénonciation a ensuite été transmise par deux autres personnes à la page Dis son nom, qui l’a diffusée en juillet 2020.

Alexandre Douville poursuit les trois personnes en question en diffamation pour 120 000 $ pour l’avoir dépeint comme un « pervers sexuel », un « harceleur » et un « abuseur ».

Sa présumée victime doit ainsi se défendre contre cette poursuite. Elle a donc demandé à la justice de taire son nom et tout renseignement permettant de l’identifier.

Détresse et exposition médiatique

Quand la poursuite en diffamation a été intentée, le nom de la présumée victime de l’humoriste est apparu dans bon nombre d’articles de journaux. Cette attention médiatique lui a causé de nouvelles crises de panique — en plus de celles causées par les agressions, qui avaient aussi déclenché une dépression, de l’anxiété et des idées suicidaires —, peut-on lire dans le jugement de la Cour d’appel.

Des médias sont intervenus pour contester la demande d’anonymat, invoquant le caractère public des débats judiciaires.

Un premier juge a refusé la demande de la personne dénonciatrice. Mais la Cour d’appel a finalement accédé à sa demande, estimant qu’« il y a un intérêt public à la protection de sa dignité » qui doit prévaloir ici.

La dignité d’une personne peut être atteinte quand il y a diffusion, par exemple, des aspects de sa vie sexuelle, explique le tribunal. « Le fait de venir raconter publiquement, pour se défendre, des gestes sexuels que X allègue avoir effectués sous la menace et l’emprise de l’intimé (Douville) entre dans la sphère des renseignements intimes évoqués dans l’arrêt Sherman. Ces renseignements se trouvent au coeur de ce qui est intrinsèquement d’une nature privée et intime et touchent conséquemment à l’identité fondamentale de X. »

La Cour d’appel interdit donc de citer le nom de la victime présumée d’Alexandre Douville.

Elle précise d’ailleurs que la mesure n’affecte peu ou pas les droits de l’humoriste : si les allégations à son endroit s’avèrent non fondées, il pourra laver sa réputation, même si le public ne connaît pas le nom de « X ».