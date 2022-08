Quoi surveiller aujourd’hui ?

Données du PIB

Quelle courbe l’économie canadienne a-t-elle empruntée lors du mois de juin, et plus largement lors du deuxième trimestre de l’année ? Statistique Canada donnera la réponse à ces questions dès 8 h 30 ce matin, alors que seront dévoilées les plus récentes données sur le produit intérieur brut du Canada.

Les pronostics anticipés de Statistique Canada laissaient entrevoir une augmentation de 0,1 % de la donnée en juin. Au mois de mai, l’économie était restée stable, indiquant un ralentissement de la croissance. Le PIB avait augmenté de 0,3 % en avril.