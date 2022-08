Montréal doit remédier à la pénurie de logements sociaux au centre-ville, dit l’OCPM

La Ville de Montréal doit renoncer à son projet de limiter à 4 étages, au lieu de 20, la Tour 6 du projet immobilier du Square Children’s, estime l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM). Et elle devrait mettre en place en plan d’action avec « des mesures vigoureuses » pour développer davantage de logements sociaux dans le district Peter-McGill, au centre-ville, plaide l’organisme.

Le projet de règlement modifiant la hauteur de l’immeuble, déposé par la Ville en 2019 après l’échec des négociations sur la construction de logements sociaux sur le site, est « prématuré et inopportun », selon ce qu’écrit l’OCPM dans un rapport déposé à la Ville.

Entériner un tel règlement sonnerait le glas à toute possibilité que des logements sociaux voient le jour sur le site de l’ancien Hôpital de Montréal pour enfants, fait valoir l’organisme. D’autant que le règlement proposé par la Ville ne s’appuie sur aucun futur projet concret et ne comporte aucun échéancier.

La Tour 6 est au coeur d’un litige qui oppose depuis des années la Ville de Montréal au promoteur High-Rise Montréal (HRM). À l’origine, la Tour 6 devait comporter 20 étages et accueillir 174 logements sociaux. Ce volet a finalement été abandonné, la Ville et le promoteur n’ayant jamais réussi à s’entendre sur les modalités de réalisation de ces logements.

L’entente signée avec le promoteur en 2017 prévoyait la remise d’une pénalité de 6,2 millions de dollars à la Ville si cette dernière n’était pas en mesure de trouver les fonds pour réaliser ce projet de logements sociaux. Les négociations ont finalement tourné au vinaigre et la Ville a décidé, il y a trois ans, de proposer un règlement qui réduirait à 4 étages, plutôt que 20, la hauteur de la Tour 6.

L’enjeu des logements sociaux au centre-ville

Le promoteur HRM s’est alors adressé aux tribunaux pour faire invalider cette modification réglementaire. Il a aussi intenté une poursuite de 20 millions contre la Ville et Valérie Plante pour les dommages subis. Ces deux dossiers sont toujours devant la Cour.

C’est dans ce climat de tension que l’OCPM a tenu sa consultation au printemps dernier. Plusieurs groupes communautaires ont d’ailleurs exprimé leur frustration et leur déception face à ce « fiasco ».

La consultation a toutefois permis de mettre en relief la difficulté de développer des logements sociaux dans le centre-ville compte tenu de la rareté et du prix élevé des terrains. Le district de Peter-McGill, où se trouve l’ancien Hôpital de Montréal pour enfants, compte très peu de logements sociaux, avaient d’ailleurs signalé plusieurs groupes qui ont participé à la consultation.

À ce sujet, l’OCPM émet deux recommandations. Il suggère ainsi à la Ville de mettre en oeuvre un plan d’action doté d’un calendrier d’implantation et de « mesures vigoureuses » pour le développement de logements sociaux dans le district Peter-McGill. L’Office propose aussi que la Ville adopte des mesures pour encadrer et accompagner les promoteurs qui s’engagent dans la livraison « clé en main » de logements sociaux, familiaux et abordables.

HRM ravi, les groupes communautaires moins

Le promoteur Sarto Blouin, de HRM, se réjouit des recommandations de l’OCPM. « Je suis très heureux de constater que l’OCPM n’a pas été dupe des représentations frivoles de la Ville », a-t-il écrit dans un courriel envoyé au Devoir.

Lors de la consultation, la Ville a invoqué les enjeux d’ensoleillement et d’intégration architecturale pour justifier la réduction de hauteur de la Tour 6, alors que ces éléments n’avaient pas été considérés en 2017, note le promoteur. « HRM est donc ravie que la vérité sorte enfin, mais déplore que la population montréalaise soit privée des 6,2 millions de dollars qui auraient pu servir à des projets sociaux sur des sites plus adaptés à cette programmation. »

De son côté, le cabinet de la mairesse Plante a indiqué que le déroulement des prochaines étapes sera confirmé « sous peu ». « Mais une chose est certaine, le contrat social de 2017 n’est plus respecté sans logement social », soutient-on.

Les groupes communautaires, eux, ont réservé un accueil mitigé au rapport de l’OCPM.

Maryse Chapdelaine, chargée de projet à la Table de quartier Peter-McGill, aurait souhaité que l’Office se prononce sur les projets à privilégier pour la Tour 6. « On dirait que les commissaires se sont uniquement concentrés sur l’aspect technique du dossier sans s’arrêter au drame humain qui est au centre de tout ça : c’est un quartier qui a été dépossédé d’un équipement social [l’ancien hôpital] qui aurait pu être fantastique », explique-t-elle en soulignant qu’au final, le site n’aura ni logements sociaux ni école, contrairement à ce qui avait été promis aux citoyens en 2017.

Éric Michaud, coordonnateur au Comité logement Ville-Marie, abonde dans le même sens. Lors de la consultation, son organisme avait d’ailleurs réclamé la tenue d’une enquête publique sur les circonstances qui ont conduit à l’abandon du projet de logements sociaux pour le site, mais l’Office ne s’est pas prononcé sur cette proposition.

Reste que l’OCPM n’a qu’un pouvoir de recommandation et qu’en fin de compte, ce sont les tribunaux qui vont trancher ce litige opposant la Ville à HRM, rappelle Maryse Chapdelaine.

Pour la chargée de projet à la Table de quartier Peter-McGill, le dossier de l’ancien Hôpital de Montréal pour enfants est un « symbole très fort » qui devrait inciter les autorités gouvernementales et municipales à une plus grande vigilance. D’autres grands ensembles institutionnels, comme l’Hôtel-Dieu et l’Institut des sourdes-muettes, devront se trouver une nouvelle vocation et appartiennent encore au gouvernement du Québec, prévient-elle. « On ne veut pas que ce scénario se répète. »