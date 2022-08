29 décès de plus attribués à la COVID-19 au Québec

Québec a fait état mardi de 29 nouveaux décès liés à la COVID-19 et d’une baisse des hospitalisations.

Parmi ces décès, deux sont survenus dans les dernières 24 heures et 23, il y a entre deux et sept jours. Quatre sont survenus il y a plus d’une semaine. Cela porte le nombre total de décès attribuables au virus à 16 363.

Le ministère de la Santé a rapporté 1807 hospitalisations, dont 608 en raison de la COVID-19, soit une diminution de 73 par rapport à la veille. Il y avait 49 personnes aux soins intensifs, dont 24 en raison de la COVID-19, soit un nombre resté stable par rapport à la veille.

Le personnel de la santé absent pour des raisons en lien avec la pandémie s’élève désormais à 3617 travailleurs, en hausse par rapport à 3403 la veille.

Le ministère a annoncé d’autre part 852 nouveaux cas de COVID-19, mais ce nombre est loin d’être représentatif de la situation puisque l’accès aux centres de dépistage est restreint aux clientèles prioritaires.

Un total de 169 tests rapides ont été autodéclarés pour la journée de lundi, dont 141 positifs. Le total s’élève à 248 472 tests rapides autodéclarés jusqu’à maintenant, dont 236 587 positifs.

Du côté de la vaccination, 13 639 doses de plus ont été administrées, pour un total de près de 20,7 millions de doses au Québec.