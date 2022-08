Une fusée vers la lune

Lundi matin, la NASA lancera sa toute nouvelle fusée géante, SLS (Space Launch System), ainsi que le vaisseau Orion, dans le cadre de la mission Artemis 1, au Centre spatial Kennedy, en Floride. Une fenêtre de lancement de deux heures est prévue à partir de 8 h 33. Une projection immersive du lancement sera même tenue au planétarium Rio Tinto, à Montréal.

Le programme Artemis a pour objectif, à terme, de ramener des êtres humains sur la lune, et ce, de façon plus ou moins continue. Ce lancement survient plus de 40 ans après la fin du programme Apollo. La mission Artemis 2, dont le lancement est prévu pour mai 2024, devrait ramener quatre astronautes sur la lune, dont un Canadien.