Jusqu'à 450 policiers de plus à Montréal d'ici 5 ans

Québec déploie 250 millions de dollars sur cinq ans pour recruter jusqu’à 450 policiers pendant cette période au Service de police de la Ville de Montréal, où les forces de l’ordre réalisent un nombre important d’heures supplémentaires sous fond de hausse des événements de violence armée dans la métropole.

« C’est assez, cette violence à Montréal », qui a repris en force dans « les dernières semaines et les derniers mois », a déclaré samedi la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, en conférence de presse en début d’après-midi aux côtés notamment de la mairesse de Montréal, Valérie Plante et de la directrice par intérim du SPVM, Sophie Roy.

« On sent qu’on a besoin de poser un geste supplémentaire devant l’inquiétude grandissante et persistante à Montréal », a ajouté Mme Guilbault, selon qui les Montréalais souhaitent voir « plus de policiers » dans les rues de la métropole.

Ainsi, Québec compte offrir 45 millions par année à la Ville afin d’aider celle-ci à recruter 225 policiers d’ici cinq ans. La ministre Guilbault précise que Québec et la Ville auront comme objectif de contribuer à parts égales au recrutement de policiers à Montréal.

Les deux entités se donnent donc comme objectif commun de contribuer au recrutement d’un total de 450 policiers à Montréal d’ici 5 ans. Il s’agirait d’une augmentation de plus de 10 % du nombre de patrouilleurs au SPVM. Geneviève Guilbault a d’ailleurs assuré qu’il s’agit d’un objectif de recrutement de policiers au net, soit en tenant compte, notamment, des départs à la retraite.

Une somme de 5 millions par année sera par ailleurs octroyée par Québec afin d’ajouter 50 postes d’intervenants au sein de l’Équipe mobile de médiation et d’intervention sociale d’ici 5 ans. Celle-ci permet notamment de déployer des travailleurs sociaux pour intervenir auprès d’individus en crise afin de désamorcer la situation sans avoir recours à des policiers.

Un enjeu de recrutement

Dans les derniers jours, l’administration de la mairesse Valérie Plante a été sévèrement critiquée, notamment par l’opposition officielle à l’hôtel de ville, après que des reportages de divers médias ont fait état d’allégations selon lesquelles des fonds provinciaux destinés au SPVM auraient été alloués à d’autres ressources. Mme Plante a rejeté sévèrement ces dires, tandis que le parti Ensemble Montréal s’est dit inquiet de la perspective d’un « définancement » de la police montréalaise.

Dans les faits, les dépenses réelles du corps de police – qui dépassent souvent celles prévues dans les budgets de la Ville – connaissent une hausse constante, annuellement, depuis 2016. Elles ont d’ailleurs atteint un sommet de 745,1 millions de dollars, un montant 14,5 % plus élevé que celui dépensé en 2016, selon les données de la Ville.

Une part importante des 66 millions de dollars dépensés en excédent du budget prévu l’an dernier pour la police, soit près de 35 millions, a toutefois été allouée aux heures supplémentaires des policiers. Une situation qui témoigne des défis de recrutement auxquels est confrontée le SPVM afin de compenser les départs volontaires et à la retraite de plusieurs de ses policiers.

« On doit trouver un moyen d’attirer plus de jeunes de la diversité à s’intéresser à la police », a convenu Mme Guilbault, qui a aussi proposé que des policiers à la retraite soient appelés à retourner au travail. Sophie Roy a pour sa part évoqué la possibilité d’augmenter les salaires offerts aux policiers.

En date du 15 août dernier, le SPVM comptait 4 338 policiers, selon les données diffusées plus tôt cette semaine par la Fraternité des policiers et des policières de Montréal. Celle-ci a alors déploré une baisse des policiers sur le terrain à Montréal, ce qui a incité Mme Plante à promettre l’embauche de 282 policiers supplémentaires d’ici la fin de l’année, sans toutefois s’avancer sur le nombre de départs à la retraite et de démissions qui pourraient survenir dans les prochains mois.