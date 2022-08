Quoi surveiller cette fin de semaine?

Macron signera un accord à Alger

Évoquant une « histoire d’amour avec l’Algérie », le président français, Emmanuel Macron, a annoncé vendredi qu’il prolongera sa visite au pays en revenant samedi à Alger pour signer un « partenariat renouvelé » avec son homologue, Abdelmajid Tebboune.

Il a précisé qu’il s’agirait d’« un partenariat nouveau pour et par la jeunesse », annonçant d’ores et déjà l’acceptation de 8000 étudiants algériens de plus cette année en France, qui rejoindront un contingent annuel de 30 000 jeunes.