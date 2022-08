Des solutions pour «aller plus loin» face à la crise du logement

Taxer les terrains vacants voués à la spéculation immobilière, revoir les règlements d’urbanisme des villes pour favoriser la densification et adapter les programmes de financement des logements sociaux : la première édition du Sommet de l’habitation, tenue à Laval, a été l’occasion d’un vaste brassage d’idées pour s’attaquer à la crise du logement, vendredi.

Chose certaine, pour plusieurs élus municipaux, le statu quo n’est pas souhaitable. « C’est clair que les engagements actuels ne sont pas à la hauteur des attentes », a lancé la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, qui avait fait de la création de ce sommet une promesse électorale l’an dernier aux côtés du maire de Laval, Stéphane Boyer.

Mme Fournier réagissait alors à l’allocution de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation Andrée Laforest tenue en matinée dans la grande salle de conférence du centre de congrès de l’hôtel Sheraton, où quelque 400 personnes se sont réunies à l’occasion de ce sommet, tenu à guichets fermés.

La ministre, qui a ouvertement fait part de son intérêt à conserver son poste actuel au terme des élections provinciales, a alors vanté le bilan du gouvernement sortant en matière d’habitation, notamment quant à la construction de logements sociaux et les efforts mis en place pour rénover les unités existantes vétustes. « J’ai lu, j’ai relu vos demandes [des municipalités] pour les élections et vraiment, on est sur la bonne voie », a lancé la députée de Chicoutimi, dont le parti, la Coalition avenir Québec, a opté pour le slogan électoral « Continuons » en prévision du scrutin du 3 octobre.

Des propos qui laissent perplexe le maire Stéphane Boyer. « J’aurais envie de dire que certes, il y a eu des gains ; je pense au droit de préemption qui a été accordé aux villes dans les derniers mois. On sent qu’il y a une volonté de réformer les programmes, ce qui, à mon avis, est bon, mais il faut aller plus loin », a-t-il déclaré lorsque questionné par Le Devoir sur les propos de Mme Laforest.

« On va se le dire, le droit de préemption, c’est super, a pour sa part déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante, en référence au droit accordé aux villes de pouvoir avoir la priorité d’achat sur des terrains ou des bâtiments ciblés. Mais encore faut-il que lorsqu’un terrain est à vendre et qu’on a la possibilité d’être le premier acheteur, on ait les moyens de l’acheter. »

« Il nous faut de l’argent », a rajouté Mme Plante, qui a aussi déploré – une nouvelle fois – le manque de financement « chronique » réservé à l’aménagement de logements sociaux dans la province. Dans la même veine, M. Boyer a déploré la lourdeur des programmes provinciaux de financement de logements sociaux et abordables. « On veut des programmes qui mettent de l’argent sur la table, mais qui sont flexibles, rapides d’application et qui peuvent être ajustés à la réalité locale », a-t-il dit. Car, « il y a énormément de normes » qui retardent des projets de plusieurs années, selon lui.

D’ailleurs, l’ancienne vice-mairesse de Vienne de 2010 à 2019, Maria Vassilakou, a pris part à ce sommet vendredi pour faire part de l’expérience de la capitale autrichienne, où plus de 60 % de la population demeure dans des logements détenus par la Ville ou des organismes sans but lucratif.

« On voulait fournir à tout le monde, littéralement, un toit au-dessus de leur tête dans un logement de grande qualité qu’ils ont les moyens de s’offrir », a raconté Mme Vassilakou en entrevue au Devoir la veille de ce sommet. Selon elle, le modèle viennois « peut être reproduit presque partout », si l’on cesse de voir les logements sociaux comme étant une option d’hébergement destiné uniquement aux locataires les moins favorisés de la société.

« Je pense qu’il faut prendre conscience que dans nos villes, et au moment où les prix augmentent rapidement, de développer des logements sociaux, ce n’est pas un enjeu pour les moins fortunés, c’est un enjeu pour tout le monde », a-t-elle ajouté.

Spéculation et densification

Les propositions ont d’ailleurs afflué vendredi de la part des nombreux participants à ce sommet, qui a attiré de nombreux organismes et associations ainsi qu’une trentaine de maires d’autant de municipalités au Québec. Du lot, le maire de Laval s’est démarqué en proposant à Québec de permettre aux villes de pouvoir taxer plus fortement les propriétaires de terrains laissés vacants de façon volontaire pendant quelques années à des fins spéculatives.

« J’aimerais taxer ces individus-là pour financer des programmes qui vont permettre de créer de l’habitation abordable pour les gens », a évoqué M. Boyer lors d’un point de presse.

La Ville de Longueuil a d’ailleurs dévoilé vendredi les résultats d’un sondage mené à la grandeur de la province par la firme Mainstreet Research, qui indique que les défis d’accès au logement et à la propriété représentent un problème important, voire « très important » pour 84 % des personnes sondées. Quelque 70 % des répondants se disent d’autre part favorables à l’idée de densifier davantage les villes « afin d’y loger plus de gens tout en protégeant les milieux naturels restants ».

« La densification, ça peut se faire de façon douce », a souligné Mme Fournier. Cette dernière constate que dans certains secteurs résidentiels de Longueuil, les propriétaires de « grands terrains » qui ne comptent chacun qu’une maison individuelle devraient avoir la possibilité de construire « une petite unité de logement accessoire » dans leur cour arrière « qu’ils pourraient vendre ou encore louer ». Pour ce faire, des changements au règlement de zonage de la Ville pourraient être nécessaires. On pourrait ainsi loger plus d’individus sur un même territoire, sans empiéter sur les espaces verts environnants, a expliqué la mairesse de Longueuil.