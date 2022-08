Annonce fédérale en matière d’immigration vers les régions

Le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Sean Fraser, fera une annonce à 10 h 30, à Timmins, en Ontario, concernant les changements apportés dans le cadre du Programme pilote d’immigration rurale et nordique (PIRN) et d’autres programmes d’immigration régionaux pour soutenir les partenaires communautaires, les employeurs et les candidats partout au Canada.

La députée pour Sudbury, Viviane Lapointe, sera également présente.