Le CF Montréal confirme la vente de Djordje Mihailovic à l’AZ Alkmaar

Le CF Montréal a confirmé mercredi que Djordje Mihailovic a été transféré à l’AZ Alkmaar, club de première division des Pays-Bas, et a ajouté que le milieu de terrain terminera la saison actuelle avec le club de MLS.

Mihailovic rejoindra sa nouvelle formation seulement le 1er janvier.

L’information avait été rapportée par différents médias la semaine dernière.

« C’était son rêve depuis plusieurs années d’aller en Europe et je suis content qu’on puisse contribuer à son objectif de carrière, a dit le vice-président et chef de la direction sportive du CF Montréal, Olivier Renard, dans un communiqué. C’est une bonne entente avec un club où il voulait aller et où il pourra se réaliser pleinement avec son style de jeu et ses qualités »

Âgé de 23 ans, Mihailovic a disputé 54 matchs de saison régulière, dont 50 comme partant, en deux saisons avec le CF Montréal. En 2022, il a jusqu’ici marqué sept buts, un sommet personnel en carrière, en plus d’obtenir quatre mentions d’aide.

En 2021, il avait obtenu 16 passes décisives, établissant un nouveau record de club, précédemment détenu par Nacho Piatti — 13 en 2018.

« C’est un moment très excitant pour moi, mais également triste, sachant que je quitterai le CF Montréal, a déclaré Mihailovic. L’Europe a toujours été mon rêve et ils [la direction du CF Montréal] m’ont donné la chance de poursuivre cette nouvelle voie dans ma carrière. Mais ce n’est pas terminé ! Cette saison, nous avons l’occasion d’accomplir quelque chose de spécial pour le club et la ville. »

Le CF Montréal avait acquis Mihailovic du Fire de Chicago en retour d’un montant d’allocation générale de 400 000 $ en 2021 et de 400 000 $ en 2022. L’entente incluait aussi une clause selon laquelle le Fire obtenait un pourcentage d’un éventuel transfert.

Mihailovic a également disputé six matchs avec l’équipe nationale américaine, dont deux matchs de la Gold Cup 2019. Il a marqué un but le 28 janvier 2019 dans un match amical contre le Panama. Plus récemment, il a été rappelé par la sélection américaine en vue de quatre matchs de la fenêtre internationale du mois de juin.