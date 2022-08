Quels seront les prochains chantiers à Montréal ?

Mobilité Montréal tiendra une séance d’information technique à 13 h 30 portant sur les chantiers routiers majeurs prévus dans la région métropolitaine de Montréal à l’automne 2022.

Plus tôt dans la journée, à 10 h, le directeur général de la Société de développement Angus, Christian Yaccarini, et le directeur général de Vivre en Ville, Christian Savar, présenteront une nouvelle proposition pour le REM de l’Est. Ils étaient tous deux membres du comité d’experts qui a été mandaté par Québec et la CDPQ Infra pour assurer l’intégration urbaine du projet de transport.