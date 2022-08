Annonce fédérale en matière d’immigration

Le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Sean Fraser, fera une annonce en fin de matinée concernant les travaux en cours qui visent à réduire les arriérés et à renforcer le système d’immigration du Canada. Il mettra l’accent sur la lutte contre les pénuries de main-d’oeuvre, l’amélioration de l’expérience client et la réunification des familles.

Il est intéressant de noter qu’une compilation effectuée par Le Devoir révélait le mois dernier que les travailleurs étrangers attendent plus longtemps que jamais pour obtenir le permis de travail qui leur permet de vivre temporairement au Canada. Le temps de traitement s’élève même à plus d’un an dans certaines régions du monde.