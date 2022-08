Ottawa investit 31 millions pour du logement abordable près de l’Université Laval

Le gouvernement fédéral a annoncé lundi un investissement de 31 millions $ pour la construction de logements abordables dédiés aux étudiants de l’Université Laval, dans la Capitale-Nationale.

Cette enveloppe qui provient du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) permettra de développer 204 unités abordables « à perpétuité » qui seront situées à proximité de l’Université Laval. Le projet mené par l’organisme Unité de travail pour l’implantation de logement étudiant (UTILE) sera conçu « pour atteindre des cibles ambitieuses sur le plan environnemental ».

L’UTILE espère que ce projet comblera le manque de logements abordables de qualité dans le secteur de l’Université Laval. Il s’agit d’un besoin grandissant pour les jeunes adultes et les étudiants plus particulièrement.

« La construction de ces 200 logements abordables permettra de réduire la pression sur le marché locatif dans les quartiers avoisinant l’Université Laval », a indiqué dans un communiqué de presse le directeur général de l’UTILE, Laurent Levesque.

Le ministre du Logement et de la Diversité et de l’Inclusion, Ahmed Hussen, a mentionné dans un communiqué qu’il était important de soutenir « nos jeunes afin de les aider à établir des conditions gagnantes pour leur réussite sociale et économique. »

Il était aux côtés du ministre de la Santé et député de Québec, Jean-Yves Duclos ainsi que la secrétaire parlementaire au ministre du Logement et de la Diversité et de l’Inclusion, Soraya Martinez Ferrada et la conseillère municipale, Marie-Pierre Boucher, pour annoncer cet investissement en matière de logement.

« L’accès à un logement abordable et de qualité constitue l’une des clés de la réussite socio-économique des étudiants. Il donne une quiétude et une sécurité financière qui permet de se concentrer sur son éducation », a souligné Mme Martinez Ferrada.

Le FNCIL possède une enveloppe de 13,2 milliards $ sur 10 ans. Le budget de 2022 prévoit de devancer un financement de 2,9 milliards $ afin d’accélérer la création d’un maximum de 4300 logements et la réparation de 17 800 logements.