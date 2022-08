Une action collective autorisée au Québec contre un producteur d’herbicide

Une action collective, intentée au nom de tous les Québécois ayant reçu un diagnostic de la maladie de Parkinson après avoir été exposés de façon répétée à l’herbicide Gramoxone, pourra aller de l’avant.

Un juge vient de l’autoriser, ce qui signifie que l’action peut désormais franchir toutes les étapes devant mener à procès. Comme l’action collective est une voie spéciale pour intenter un recours, elle est soumise à cette étape préalable d’autorisation lors de laquelle le juge examine si ses critères sont remplis. Il a jugé que c’était le cas.

Si l’on a beaucoup entendu parler récemment du glyphosate, un herbicide commercialisé par l’entreprise Monsanto sous la marque RoundUp, il est ici question d’herbicides ayant comme matière active le paraquat, dont la formulation la plus répandue est le Gramoxone. Certains de ces produits sont en vente au pays depuis 1963.

Dans cette action, les demandeurs prétendent que les herbicides visés contiennent cet ingrédient dangereux qui augmente le risque de développer une maladie neurodégénérative. Le paraquat est interdit dans plusieurs pays, allèguent-ils.

Ils reprochent de plus à l’entreprise Syngenta d’avoir été au courant de ce « défaut de sécurité » de ses produits et d’avoir fait défaut de donner aux utilisateurs des indications suffisantes quant aux risques et dangers que les herbicides comportent, ou encore quant aux moyens de s’en prémunir.

Ils réclament des dommages compensatoires et punitifs.

Syngenta conteste l’action au motif que la science ne démontre pas un lien de cause à effet entre ses produits et les problèmes de santé subis par les utilisateurs.