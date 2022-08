Un peu plus de 30 000 Québécois sans électricité lundi après des orages

Le rétablissement du service électrique chez les dizaines de milliers d’abonnés d’Hydro-Québec qui ont perdu le courant en fin de semaine se poursuit, lundi.

À 5 h 00, un peu plus de 32 000 clients de la société d’État étaient encore privés d’électricité. Dimanche, en soirée, ce nombre s’élevait à plus de 80 000.

Les régions qui restaient les plus affectées par les pannes lundi matin étaient celles de Lanaudière, avec plus de 16 000 abonnés sans électricité, comparativement à un peu plus de 9000 dans les Laurentides et à 4250 sur l’île de Montréal.

Ce sont des orages violents qui se sont déplacés à travers le Québec dimanche qui ont été à l’origine de ces nombreuses pannes. Hydro-Québec explique qu’elles ont en partie été causées par le déclenchement des équipements de protection en raison de la foudre qui accompagnait les orages.

Des branches d’arbres sont également entrées en contact avec le réseau de distribution d’électricité, entraînant des interruptions.

Une centaine de travailleurs sont à pied d’oeuvre pour rétablir le service le plus rapidement possible, selon Hydro-Québec.