Quoi surveiller aujourd’hui ?

Le chancelier allemand au Canada

Le chancelier allemand, Olaf Scholz, entame aujourd’hui une tournée de trois jours au Canada.

Il visitera en premier Montréal, plus exactement les bureaux de Mila Montréal, un centre de recherche en intelligence artificielle. Il serrera notamment la main au chercheur montréalais Yoshua Bengio et discutera du rôle de l’intelligence artificielle en santé et en environnement.

Le premier ministre Justin Trudeau tiendra ensuite un point de presse conjoint avec son homologue en début de matinée.

En soirée, le tapis rouge sera déroulé pour le chancelier lors d’un souper officiel en son honneur.