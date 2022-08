Le chancelier allemand au pays pour parler d’énergie

Le chancelier allemand, Olaf Scholz, a atterri à Montréal dimanche soir pour une visite de trois jours au Canada. La crise de l’énergie en Europe doit être au coeur de cette démarche diplomatique de haut calibre.

L’énorme avion de la Luffwaffe s’est posé sur le tarmac de l’aéroport de Montréal tout juste avant 19 h, dimanche. Le chancelier qui a succédé à Angela Merkel en décembre dernier en est sorti, solennel, flanqué d’une dizaine de dignitaires. Parmi eux : le vice-chancelier, Robert Habeck, responsable du dossier énergétique en l’Allemagne.

Le rôle de ce dernier sera crucial dans ce voyage diplomatique, puisque l’Allemagne est malgré elle embarquée dans une guerre du gaz contre la Russie. À la suite de l’invasion de l’Ukraine et du soutien européen qui a suivi, l’État de Vladimir Poutine a fermé le robinet de l’énergie en guise de représailles. La République fédérale d’Allemagne achetait 55 % de son gaz à Moscou avant la guerre, contre 35 % début juin. On se creuse donc les méninges pour trouver d’autres moyens pour chauffer les foyers à l’approche de l’hiver.

La visite du chancelier tournera autour de l’aide que le Canada, un grand producteur d’énergie, peut offrir à son pays. Un accord sur la production et l’exportation d’hydrogène devrait être signé mercredi à Stephenville, sur l’île de Terre-Neuve. Ce pacte doit fixer des échéanciers pour l’exportation d’hydrogène vers l’Allemagne.

Un consortium de quatre partenaires, World Energy GH2, prévoit ainsi construire une usine dans la collectivité de Terre-Neuve qui utilisera l’énergie éolienne pour produire de l’hydrogène et de l’ammoniac destinés à l’exportation. S’il est approuvé, le projet sera le premier du genre au Canada.

Un tel accord ouvrirait la porte à des échanges commerciaux pour plusieurs années avec l’Allemagne. Il ne constitue pas une solution à court terme à la crise énergétique en Europe.

Pas que l’énergie

Avant de se rendre à Terre-Neuve-et-Labrador, le chancelier allemand passera la journée de lundi à Montréal.

Lui et sa délégation économique s’arrêteront plus exactement dans les bureaux de Mila Montréal, un centre de recherche en intelligence artificielle, afin de discuter du rôle de l’IA en santé et en environnement.

Le lendemain, M. Scholz prendra la direction de Toronto. Le premier ministre Justin Trudeau doit participer au « Sommet virtuel des chefs d’État et de gouvernement sur la plateforme internationale pour la Crimée ». Ce rendez-vous rassemble les dirigeants afin de coordonner la réponse internationale à l’annexion de la péninsule ukrainienne dans le giron russe.

« La plateforme comporte cette année des répercussions beaucoup plus profondes compte tenu de l’invasion illégale et injustifiée de l’Ukraine par la Russie », fait valoir le cabinet du premier ministre.

Ce n’est que mercredi que le chancelier se rendra dans les Maritimes afin de compléter sa tournée canadienne. Il s’agit de la première visite du chef d’État allemand en sol canadien depuis la visite d’Angela Merkel en 2015.

La turbine de la discorde

Au menu des discussions diplomatiques figurera aussi la fameuse turbine du géant gazier russe Gazprom.

Cette turbine s’insère dans le pipeline Nord Stream 1 et permet à la Russie de fournir du gaz naturel à l’Allemagne. Elle était en réparation à l’installation de Siemens à Montréal, le seul endroit au monde capable de faire la réparation et l’entretien de l’équipement. Malgré des sanctions économiques qui interdisaient sa livraison aux mains des Russes, la turbine a depuis été livrée à l’Allemagne pour être acheminée à sa destination, mais les autorités russes ont jusqu’à présent refusé de l’accepter.

En filigrane, les diplomates ukrainiens ont exhorté le Canada et l’Allemagne à revenir sur leur décision d’exempter cette turbine des sanctions occidentales.

Dans une entrevue, l’ambassadrice de l’Ukraine au Canada, Yulia Kovaliv, a déclaré qu’il est clair que la Russie n’acceptera pas la turbine que Siemens a livrée à l’Allemagne. Elle a accusé la Russie d’utiliser l’approvisionnement en gaz comme un moyen de terroriser l’Europe.

« Notre position est très claire : nous pensons que cette exemption devrait être annulée sur-le-champ », a-t-elle affirmé.

Orest Zakydalsky, du Congrès ukrainien canadien, a déclaré que la visite du chancelier « sera l’occasion pour eux de renverser la politique et d’annuler le permis ».

En dépit de cette discorde internationale, le Canada et l’Allemagne semblent partager une relation chaleureuse, à en croire l’amicale accolade entre le chancelier allemand et Chrystia Freeland, la vice-première ministre du Canada, sur le tarmac de l’aéroport de Montréal.

Avec La Presse canadienne

et l’Agence France-Presse