On « n’attendra pas après François Legault », dit Duhaime

Une foule de militants exaltés s’est rassemblée dans une salle suffocante pour le « lancement officiel » de la campagne du Parti conservateur du Québec (PCQ), avant même que les élections soient déclenchées. Le chef Éric Duhaime a soutenu dimanche qu’il n’attendait « pas après François Legault» pour donner le coup d’envoi.

« PCQ, PCQ, PCQ », a scandé en choeur la foule, en attendant l’ouverture de l’événement par Anne Casabonne, candidate dans la circonscription d’Iberville, en Montérégie. Le lancement avait lieu au Complexe Capitale Hélicoptère, près de l’aéroport Jean-Lesage de Québec.

« On n’est pas habitués d’avoir autant de monde que ça, la prochaine fois on va demander le Centre Vidéotron », a lancé la comédienne, en montant sur scène. Des militants se sont d’ailleurs vus refuser l’entrée, car la salle avait atteint sa capacité maximale de 800 personnes.

« Aujourd’hui, on a 120 sur 125 candidats », a lancé Éric Duhaime à la foule, après avoir été accueilli avec une forte musique et un tonnerre d’applaudissements.

M. Duhaime a rappelé l’importance à ses militants de faire du porte-à-porte, de planter des affiches électorales sur leurs terrains et d’être présents sur les réseaux sociaux « durant les 43 prochains jours». Le gouvernement ne peut toutefois déclencher officiellement la campagne électorale qu’entre les 25 et 29 août prochains, en vertu de la loi électorale.

« Ça fait des semaines que M. Legault dilapide de l’argent et fait des campagnes publicitaires », a fait valoir M. Duhaime, en mêlée de presse après son discours. Derrière lui, des militants se sont immortalisés devant l’autobus de campagne, dévoilé le même jour. « On s’est donné le go sans Legault », ajoute-t-il, en référence au slogan caquiste de 2014.

Plus tôt, un poids lourd sur lequel on peut lire le slogan conservateur « Libres chez nous » a été accueilli sous les applaudissements de partisans qui se tenaient dehors devant le stationnement.

Libertés individuelles et « démocratie sur pause »

Éric Duhaime a martelé les principaux thèmes de sa plateforme électorale intitulée « Liberté 22 » et présentée dimanche dernier. La formation politique fera campagne sur les baisses d’impôt et de taxes, l’ouverture au privé en santé, le rejet du projet de tramway à Québec, l’exploitation des hydrocarbures et la révision du mode de financement des services de garde.

Le chef conservateur a affirmé qu’il était temps de dire « Bye Bye Legault » le 3 octobre prochain. « Jamais on n’avait piétiné les libertés individuelles comme le gouvernement Legault l’a fait », a-t-il asséné, dans la chaleur de la salle.

« Est-ce que vous voulez continuer avec les confinements à répétition ? », a demandé Éric Duhaime à la foule. Cette dernière a répondu « non » en choeur.

Pour Vicky Cyr, une militante, ce sont d’ailleurs les confinements décrétés durant la pandémie qui la feront voter pour le PCQ et non la CAQ.

Même si François Legault a annoncé plus tôt cette semaine qu’il n’était pas question de ramener des mesures sanitaires obligatoires en septembre, le premier ministre a «étiré l’élastique» durant la pandémie, selon Mme Cyr. « On est tannés », souffle la femme de 42 ans, rencontrée devant une table où se trouve une bouteille de désinfectant pour les mains.

Dans le stationnement, Olivier Pry discute vivement avec d’autres militants. Son vote ira au PCQ, car M. Duhaime est un homme « posé, logique et qui a un sens extrêmement aigu de la démocratie », lance l’homme de 55 ans.

Ce dernier, arborant une casquette et un chandail à l’effigie de la formation politique conservatrice, estime que les autres chefs de partis ne répondent pas à ces critères.

« J’ai été trompé par le parti politique pour lequel j’ai voté », ajoute-t-il en référence à son choix de la Coalition avenir Québec (CAQ), en 2018. « Je n’ai pas voté pour tout ce que François Legault a fait, je n’ai pas voté pour un gouvernement qui allait mettre la démocratie sur pause. »

« Battre avec des bulletins de vote »

Le chef conservateur a réitéré qu’il n’avait pas été agressif dimanche dernier en vantant les électeurs voulant « régler [le] cas » du premier ministre François Legault.

« Régler le cas, le 3 octobre, ça veut dire battre et battre ce n’est pas battre avec ses poings, a-t-il précisé. C’est battre avec des bulletins de vote dans des boîtes de scrutin le soir quand on compte des votes. »

Selon M. Duhaime, cela témoigne de « la nervosité pour ne pas dire la panique » de ses adversaires. Ils « en sont réduits aujourd’hui à essayer d’interpréter et voir dans mes propos de la violence là où il n’y en a pas ».

En date du 20 août, les projections électorales du site Qc125 ne donnent aucun siège à la formation politique d’Éric Duhaime le 3 octobre prochain, mais tout de même 13 % des intentions de vote.

La lutte s’annonce chaude dans plusieurs circonscriptions, notamment celle de Chauveau où le chef conservateur affrontera l’actuel député caquiste Sylvain Lévesque. Même scénario dans Beauce-Sud et Beauce-Nord, où le PCQ suit de près la CAQ dans les intentions de vote.