L’un des grands bâtisseurs du Québec Armand Couture n’est plus

Un des grands bâtisseurs du Québec n’est plus. L’ingénieur Armand Couture est décédé jeudi, à l’âge de 91 ans, a annoncé sa famille par voie de communiqué samedi matin.

Armand Couture était un membre de la direction du cabinet Lalonde Valois Lamarre Valois et Associés, devenu Lavalin, puis SNC-Lavalin (1968-1991).

Dans sa jeune carrière d’ingénieur, il était le principal concepteur du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, inauguré le 11 mars 1967, par le premier ministre Daniel Johnson et son prédécesseur Jean Lesage, qui avait lancé le projet, ainsi que du maire de Montréal de l’époque, Jean Drapeau.

Armand Couture est perçu comme un pionnier dans son domaine. Il a participé à la vente des premiers grands contrats des firmes d’ingénierie québécoises à l’international.

Il a aussi été président et chef de l’exploitation d’Hydro-Québec de 1992 à 1996.

Son nom est étroitement associé à la réalisation et de la gestion des complexes hydroélectriques de la Baie-James. Il avait aussi été nommé président du conseil de la Société d’énergie de la Baie-James, dont il était le représentant à l’occasion des négociations de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois et lors de nombreuses autres ententes avec les autochtones du Québec.

Armand Couture a été nommé Officier de l’Ordre national du Québec en 1999.

Il a aussi été nommé membre de l’Ordre du Canada en 2001 et Grand Bâtisseur de l’Association des diplômés de Polytechnique en 2006.

Armand Couture a siégé au conseil de plusieurs organismes publics et entreprises. Il a notamment tenu les rênes du conseil de l’Institut national de la recherche scientifique l (NRS), à Québec, de 1998 à 2012.

Il laisse dans le deuil trois enfants, Luc, Denise et Benoit, de nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants.