Quoi surveiller cette fin de semaine ?

80e anniversaire du raid sur Dieppe

Le gouvernement du Canada organise ce samedi une cérémonie pour souligner le 80e anniversaire du raid de Dieppe, à Ottawa. La délégation comprend des anciens combattants, des représentants d’organisations autochtones et d’anciens combattants, des députés et des représentants jeunesse. Des activités commémoratives se tiendront également à Windsor et à Dieppe.

« Aujourd’hui, nous nous souvenons des braves Canadiens qui ont pris part au raid de Dieppe, l’un des jours les plus difficiles et les plus tragiques de la Seconde Guerre mondiale pour notre pays », peut-lire dans une déclaration du premier ministre Justin Trudeau.