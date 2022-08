Annonce en matière d’infrastructure à Montréal

La secrétaire parlementaire du ministre du Tourisme et ministre associée des Finances et députée d’Outremont, Rachel Bendayan, ainsi que l’administrateur et secrétaire du conseil d’administration de Jeunesse au Soleil, Renzo Fraraccio, feront une annonce en matière d’infrastructure à 11 h.