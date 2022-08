Des fraudeurs de passeports vaccinaux québécois épinglés

De premiers constats d’infraction ont été remis à des Québécois en lien avec l’obtention et l’utilisation de fausses preuves vaccinales contre la COVID-19.

Ces infractions à la Loi sur la santé publique ont été signifiées au cours des dernières semaines à une dizaine de contrevenants, a fait savoir l’Unité permanente anticorruption (UPAC).

En janvier dernier, l’UPAC avait annoncé que des enquêtes étaient entreprises relativement à différents stratagèmes frauduleux visant l’usage, la fabrication ou le trafic de faux passeports vaccinaux.

Les amendes pour ces infractions peuvent varier entre 1000 $ et 6000 $.

Le passeport vaccinal avait été exigé au Québec dans bon nombre de lieux publics, dont les magasins et les restaurants, du 1er septembre 2021 jusqu’au 14 mars dernier.

L’UPAC ne veut pas révéler quels stratagèmes ont été utilisés par les fraudeurs, mais après l’entrée en vigueur du passeport vaccinal, certains employés vaccinateurs avaient rapporté s’être fait offrir des sommes d’argent pour affirmer que le vaccin avait été inoculé à quelqu’un, sans que cela ne soit le cas. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, avait fait savoir que ces passeports frauduleux seraient révoqués.

Beaucoup de personnes ont contacté la centrale de dénonciation des actes répréhensibles pour rapporter des situations qui ont mené à des enquêtes, en collaboration avec le ministère de la Santé, signale le porte-parole de l’UPAC, Mathieu Galarneau.

D’autres constats devraient être distribués au cours des prochaines semaines et des prochains mois, a-t-il indiqué, alors que 30 enquêtes sont toujours en cours et que plus de 200 constats ont déjà été transmis au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) pour analyse.