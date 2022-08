La fonderie Horne vise un maximum de 15 ng/m³ d’arsenic dans l’air pour 2027, comme demandé

Sous le feu des critiques depuis plusieurs mois, la fonderie Horne de Rouyn-Noranda tente de montrer patte blanche. La concentration d’arsenic dans l’air due à ses émissions pourra être réduite à un maximum de 15 ng / m3, affirme-t-elle, mais seulement d’ici 2027.

Les responsables de la seule fonderie de cuivre au Canada ont présenté à la presse un plan de refonte de leurs installations afin de réduire leur pollution. Selon leurs prévisions, en partant de la limite actuelle de 100 ng / m3, les émissions d’arsenic annuelles diminueront à 65 ng / m3 en 2023, à 45 ng / m3 l’année suivante, pour ensuite tomber à 15 ng / m3 en 2027.

La multinationale tente de se faire rassurante en indiquant que dans « 84 % du périmètre urbain de Rouyn-Noranda, les émissions seront limitées à 3 ng / m3 ».

« On présente un plan pour arriver à 15 ng / m3. On n’est pas en mesure d’indiquer comment on va arriver à 3 ng / m3, [la norme québécoise] », a cependant nuancé Claude Bélanger, chef des opérations de cuivre de Glencore en Amérique du Nord.

Cette pollution limitée à une moyenne annuelle de 15 ng / m3 correspond exactement au seuil avancé il y a quelques jours par l’actuel ministre de l’Environnement pour le renouvellement de l’attestation d’assainissement. Il y a tout juste une semaine, la Santé publique québécoise déclarait tout autant que ce seuil de 15 ng / m3 était « acceptable ».

Pressé de questions sur la coïncidence de ces annonces, Claude Bélanger a répondu que cette norme de 15 ng / m3 se fondait sur des « modèles scientifiques ».

Plusieurs chantiers permettront d’atteindre la limite de 15 ng / m3, selon la fonderie. Les secteurs critiques seront « encapsulés » et soumis à un système de pression négative. Les émissions fugitives, celles qui s’échappent par les trous des murs de l’usine, constituent la majeure partie des rejets de contaminants. En scellant ses issues, les filtreurs vont « capter l’entièreté des gaz », promet le directeur de l’ingénierie de la fonderie, Donald Piché.

Son équipe procédera à une « réingénierie complète des procédés de transformation du cuivre ». Le temps nécessaire pour la fonte du cuivre sera notamment réduit, limitant les émissions polluantes. Ce réaménagement de l’usine doit coûter 500 millions de dollars sur 5 ans.

Des pourparlers sont en cours avec le gouvernement à propos d’une aide financière, mais ces discussions n’en sont qu’à une étape préliminaire. La fermeture de l’usine « n’a jamais effleuré l’esprit » des responsables de la fonderie.

Flou autour des capteurs

Québec envisage d’imposer des plafonds d’émissions de polluants sur une base quotidienne. La présentation de la fonderie n’a pas fait mention de normes ramenées sur une base journalière.

« Les émissions totales vont être diminuées, et donc les valeurs journalières vont être réduites », a simplement observé Marie-Élise Viger, responsable de l’environnement chez Glencore.

Les capteurs aux alentours de la fonderie continueront toutefois de fonctionner selon le « standard » actuel, soit une captation tous les 3 jours, a-t-elle précisé.

La fiabilité des stations de mesure de la fonderie a été mise en doute alors que l’une d’elles a été contaminée l’an dernier, empêchant la prise de donnée fiable. Cette station a été « remplacée », mais aucune explication n’a été offerte sur les moyens d’assurer la viabilité à long terme de ces capteurs.

Par ailleurs, la fonderie ne compte pas diffuser par elle-même les données recueillies sur ses capteurs. Elle renvoie la population à l’inventaire national des rejets de polluants. Cet inventaire peut être consulté en ligne, sur un site Internet du gouvernement fédéral passablement compliqué.