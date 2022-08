Feuille de route des partis pour éviter la COVID-19

À l’aube du déclenchement de la campagne électorale, les partis québécois planifient les mesures sanitaires qu’ils mettront en place pour éviter la propagation de la COVID-19 au sein de leur troupe et de la population. Survol des précautions envisagées par les formations politiques lors de cette campagne atypique.

« Ce serait catastrophique d’avoir une cheffe qui attrape la COVID et qui ne pourrait pas être présente à un débat », dit Jérémy Ghio, directeur des communications de Dominique Anglade. Un isolement durant la campagne causerait des maux de tête à la formation politique. « Cinq jours sur une période de trente, c’est énorme », estime-t-il.

Au PLQ, le port du masque « risque d’être de mise » dans l’autobus de la cheffe, d’après Jérémy Ghio. Le parti est aussi en « discussion » avec le ministère de la Santé afin d’obtenir « le plus de tests rapides possibles » pour l’équipe de campagne. « Est-ce qu’un test sera exigé tous les jours ou pas ? demande Jérémy Ghio. On est encore en train de déterminer ce bout-là. »

Québec solidaire a statué : le personnel entourant Gabriel Nadeau-Dubois subira un test de dépistage « aux deux jours environ et au besoin », indique Keena Grégoire, directeur de la tournée électorale. Des remplaçants ont aussi été désignés en cas d’infection ou d’éclosion au sein de l’équipe. « Pour notre bureau national à Montréal, on a pris des locaux spécifiquement plus grands afin que le personnel de la campagne puisse être distancié au maximum », poursuit-il.

Recommandations de la Santé publique

Le Parti québécois (PQ), lui, dit s’être inspiré de la campagne fédérale de 2021 pour l’aménagement de son autobus, où cohabiteront l’équipe du chef et les médias. « Les passagers seront assis à deux mètres de distance latérale l’un de l’autre, dans les sièges près des fenêtres, précise François Leroux, directeur des communications. Une barrière physique en plastique sera installée sur le dossier des bancs. »

La formation de Paul St-Pierre Plamondon affirme avoir « déjà exprimé [son] souhait que les chefs puissent participer aux débats de façon virtuelle si l’un d’entre eux était aux prises avec la COVID, si sa santé le lui permet évidemment ».

La Coalition avenir Québec (CAQ), de son côté, n’a pas spécifié au Devoir les mesures prévues dans son autobus. L’attachée de presse Sarah Bigras a indiqué dans un courriel que des questions avaient été posées à ce sujet lors de la conférence de presse sur la campagne de vaccination et que son parti n’avait « rien d’autre à ajouter ». Le Dr Luc Boileau a rappelé mardi les précautions à prendre lors de la campagne électorale (distanciation physique, lavage des mains et bonne aération des lieux) ainsi que l’importance de la vaccination.

La CAQ, dirigée par François Legault, souligne qu’elle suivra les recommandations de la Santé publique, comme elle le fait actuellement. Elle demande à ses candidats qu’ils portent le masque lors de contacts avec des personnes vulnérables, dans des résidences privées pour aînés, par exemple. Le PQ, le PLQ et Québec solidaire font de même. « Lors des activités de porte-à-porte, la directive de garder une distance a été envoyée, particulièrement en présence de personnes vulnérables », ajoute Sarah Bigras.

Vaccination

La CAQ, le PLQ et Québec solidaire affirment que leurs candidats sont tous adéquatement vaccinés. Le PQ aussi, mais un candidat ne l’est pas pour des « raisons médicales », selon le parti.

Pas question pour le Parti conservateur du Québec d’Éric Duhaime d’obliger quiconque à être vacciné, signale la responsable des communications, Véronique Gagnon. « Cela va à l’encontre même du principe de liberté individuelle que l’on défend », dit-elle. Le parti assure toutefois qu’il suivra les directives de la Santé publique lors de la campagne, « dans l’autobus de campagne, dans les RPA et dans les endroits publics », entre autres.

Les partis affirment qu’ils s’adapteront à la situation sanitaire. « À supposer qu’on évoluerait dans un contexte pandémique qui devient plus difficile, on serait en mesure de modifier notre calendrier en conséquence pour suivre les recommandations », dit Keena Grégoire.

Jérémy Ghio, du PLQ, espère néanmoins qu’il ne faudra pas « revenir en arrière » et limiter le nombre de personnes dans les salles. « Ça, ça me poserait un défi important », dit-il.