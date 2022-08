Le poids de l’anglais a continué de s’accroître au Canada et au Québec entre 2016 et 2021, la proportion de personnes dont la première langue officielle parlée est le français ayant ainsi poursuivi son déclin.

Ce constat peut être fait au moyen de nouvelles données du recensement publiées mercredi par Statistique Canada.

L’agence gouvernementale rapporte que le pourcentage de Québécois parlant le français à la maison est passé de 79 % à 77,5 % depuis le précédent recensement de 2016.

Si le nombre de personnes utilisant la langue de Molière a augmenté, passant de 6,4 millions à 6,5 millions, la proportion que celles-ci représentent a toutefois diminué.

Les données démontrent que la proportion de personnes dont la première langue officielle parlée est le français a diminué dans toutes les régions du Québec, sauf Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

La baisse est plus marquée au Nord-du-Québec (-3,6 points de pourcentage), à Laval (-3,0 points de pourcentage), à Montréal (-2,4 points de pourcentage) et en Outaouais (-2,4 points de pourcentage).

Plus d’un million d’anglophones au Québec

Pendant ce temps, le nombre de personnes dont l’anglais est la première langue officielle parlée a continué d’augmenter dans la province, passant de 12 % à 13 % de 2016 à 2017.

« Pour la première fois depuis que des données comparables sont compilées, le nombre de personnes ayant l’anglais comme première langue officielle parlée a franchi le cap du million de locuteurs au Québec en 2021 », souligne-t-on dans le rapport de Statistique Canada.

Parmi ces locuteurs, plus de 7 sur 10 se trouvaient à Montréal ou en Montérégie.

De façon générale, Statistique Canada explique la croissance de l’apport de la langue de Shakespeare par le fait que ses locuteurs sont en moyenne plus jeunes et ont donc un taux de décès plus faible. Les migrations, notamment en provenance d’autres provinces, ont aussi une incidence, est-il relevé dans le rapport.

On souligne également que le poids de l’anglais comme première langue officielle parlée augmente dans l’ensemble du Canada depuis 1971. De 2016 à 2021, il est passé de 74,8 % à 75,5 %.

« Comme par le passé, l’immigration a contribué à cette tendance puisque c’est vers l’anglais que se tourne une majorité d’immigrants après leur arrivée au pays. Par exemple, en 2021, 80,6 % des Canadiens dont la langue maternelle est autre que le français ou l’anglais […] avaient l’anglais comme première langue officielle parlée, comparativement à 6,1 % qui avaient le français. »

Selon le recensement précédent, la communauté anglophone du Québec avait augmenté de façon plus importante entre 2011 et 2016 que durant toute période de recensement au cours des quatre décennies antérieures.

Le recensement précédent a également révélé que la proportion de francophones à l’extérieur du Québec avait diminué au cours de la période de cinq ans étudiée.

La publication du recensement intervient alors que le Québec intensifie ses efforts pour protéger le français dans la province, sa dernière loi linguistique adoptée cette année restreignant l’emploi de l’anglais dans les services gouvernementaux.