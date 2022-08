Réseau action climat Canada tient un point de presse

Le Réseau action climat Canada (CAN-Rac) tiendra ce matin une rencontre de presse virtuelle dans le cadre de la visite du chancelier allemand, Olaf Scholz, au Canada du 21 au 23 août prochains.

Les participants aborderont les enjeux économiques, énergétiques et climatiques que soulève l’exportation de gaz naturel liquéfié, autant pour le Québec et le Canada que pour l’Allemagne et l’Europe.