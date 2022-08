Soutien fédéral aux infirmiers travaillant dans des communautés isolées

L’Institut professionnel de la fonction publique du Canada et le gouvernement du Canada annonceront un soutien accru pour les infirmiers et infirmières de Services aux Autochtones Canada travaillant dans des communautés éloignées et isolées.

La ministre de Services aux Autochtones, Patty Hajdu, la présidente du Conseil du Trésor, Mona Fortier, la présidente de l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada, Jennifer Carr, et l’infirmière en chef adjointe de Services aux Autochtones Canada, Leila Gillis, seront présentes.