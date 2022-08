La fin d’un lieu historique francophone à Peterborough

À un jet de pierre des artères commerçantes principales de Peterborough, en Ontario, près des rives de la rivière Otonabee, s’élève le Montreal House, un bâtiment aux briques rouges et au style néogothique datant du XIXe siècle. Alors que l’édifice sera bientôt démoli pour faire place à un projet immobilier, certains experts remettent en question les racines québécoises de ce lieu mythique.

Le 18 juillet, le conseil municipal de Peterborough a choisi de ne pas désigner le bâtiment, qui abrite aujourd’hui un restaurant, en vertu de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario, une mesure qui aurait prévenu sa démolition. Un comité de préservation municipal en avait pourtant fait la recommandation quelques semaines auparavant en raison de l’architecture de l’édifice et de son histoire. Autrefois, le bâtiment servait d’hôtel et de taverne aux bûcherons québécois venus travailler au nord de la municipalité, dans la région des Kawarthas, au XIXe siècle.

L’arrivée de Québécois à Peterborough il y a presque 200 ans n’est pas remise en question par les historiens, mais certains se demandent à quel point l’endroit est lié à ces derniers. Elwood Jones, un professeur d’histoire émérite à l’Université Trent, note par exemple que ce lieu porte le nom de la ville de Montréal, alors que les ouvriers forestiers francophones venaient principalement de la région de Québec. « On s’attendrait à un nom lié à leur ville d’origine », fait-il remarquer.

Lieu de passage des Québécois

D’après la division du patrimoine de Peterborough, les premiers propriétaires de l’endroit n’étaient d’ailleurs pas francophones, mais plutôt des Écossais. Le duo père-fils Harvey a vendu l’immeuble à Joseph Brault, natif de La Prairie, qui a ajouté un bar à ce qui était alors une maison de chambres. Un Montréalais a pris le relais, pour ensuite céder le bar à un Canadien anglais, en 1910. Entre 1870 et 1910, les locataires permanents des chambres étaient des ouvriers et des marchands québécois, explique la municipalité.

Les Québécois étaient à l’époque recrutés par des entreprises forestières, telles que la Mossom Boyd Company, dont les documents d’archives ont été étudiés par Parcs Canada en 1981.

La compagnie aurait versé des acomptes à des travailleurs québécois pour les transporter à Bobcaygeon, à 50 kilomètres de Peterborough ; une église catholique encore debout dans le village, Our Lady Queen of Peace, a été construite pour les ouvriers de la compagnie, d’après la municipalité de Kawartha Lakes.

Les travailleurs québécois vivaient en forêt dans des conditions inhospitalières et avec peu de nourriture ; plusieurs ouvriers francophones de l’entreprise en sont tombés malades.

Les documents d’archives de la Mossom Boyd Company ne citent que la présence d’ouvriers masculins dans les camps de fortune. On pouvait en dire autant de la taverne, qui, jusqu’en 1992, n’accueillait que les hommes ; les femmes n’étaient pas bannies, dit la Ville, mais des documents datant des années 1970 semblent la contredire. Cette politique, adoptée lorsque Joseph Brault a obtenu un permis en 1874, a surpris Dan Malleck, un professeur à l’Université Brock qui s’intéresse à l’histoire de la réglementation de l’alcool. La culture de consommation était « moins taboue » au Québec qu’en Ontario et aurait pu inciter le propriétaire, d’origine québécoise, à y autoriser les femmes, dit-il.

« Pour hommes seulement »

La politique de longue date de l’établissement a autrefois suscité un intérêt particulier au pays, assez pour qu’on puisse aujourd’hui avoir une idée de l’atmosphère qui y régnait grâce à des documents de l’époque. En 1976, le journaliste Scott Young — père du chanteur Neil Young — s’y arrêta avec une femme, mais le barman refusa de servir celle-ci. Keith Brown, un ancien député provincial, en était alors le propriétaire.

« J’ai demandé au barman s’il avait entendu parler de la nouvelle loi qui abolissait l’octroi de permis de vente d’alcool pour hommes seulement », écrivit Scott Young à l’époque. « Je ne connais rien de ça », lui répondit l’employé. Après avoir été informé par le président de la Régie des permis d’alcool de l’Ontario que le bar pouvait bel et bien techniquement servir les femmes, Scott Young critiqua celles-ci parce qu’elles n’avaient pas tenté de faire respecter leurs droits. « Les buveuses de bière de Peterborough sont des moutons. Elles ne croient pas aux droits de la personne, écrivit-il, sinon, elles s’insurgeraient. »

Dan Malleck affirme qu’il est possible que le permis ne permettant qu’aux hommes de consommer ait été octroyé puisque l’établissement avait déjà violé la loi. «Le système de permis était conçu pour gérer la façon de consommer dans les bars», dit-il. Mais Elwood Jones et son ancien collègue au Département d’histoire de l’Université Trent, Dale Standen, notent que le Montreal House n’était même pas situé dans l’ancien quartier francophone de Peterborough, au sud du centre-ville. « La clientèle était probablement plus vaste que les seuls Québécois », estime Dale Standen.

Une migration spécifique

Les Québécois sont partis vers Peterborough pour une raison précise, explique Elwood Jones : ils suivaient le commerce du bois. L’historien raconte que, dans un premier temps, des ouvriers de la région de Québec exportaient en Angleterre le matériau qui avait d’abord descendu la rivière Trent jusqu’au lac Ontario, puis le fleuve Saint-Laurent jusqu’à Québec. Puis, les ouvriers ont migré à contre-courant, de Québec vers les forêts de la région des Kawarthas. Dans le recensement de Peterborough, en 1869, on compte des Goyette, des Faucher, des Sauvé et des Vinette.

Pourquoi, alors, le nom « Montreal House » pour un groupe d’ouvriers de la région de Québec ? Elwood Jones offre une piste de réponse : une annonce dans un livre d’histoire datant de 1867 pour un magasin de marchandises sèches à Peterborough qui porte lui aussi le nom de Montreal House. L’ancien hôtel, qui pourrait bientôt être démoli, a ouvert ses portes au plus tard huit ans après la parution de cette réclame.

« Peut-être que les propriétaires de ce magasin sont allés dans l’industrie hôtelière et ont gardé le nom », avance l’ancien professeur.

Dale Standen, qui s’est intéressé à l’histoire du Québec tout au long de sa carrière, admet que les recherches sur la migration francophone à Peterborough ont été quelque peu négligées. « Plusieurs questions devraient être examinées, mais les recherches n’ont pas été réalisées », dit celui qui est membre de la Société d’histoire de Peterborough. Pour ce qui est de la démolition du bâtiment, Dale Standen reste neutre. « On ne peut pas tout conserver, mais une chose qu’on peut faire, c’est documenter correctement », dit-il.

