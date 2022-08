Philippe Schnobb dirigera l’enquête sur l’annulation du défilé de la Fierté

Philippe Schnobb, l’ancien président du conseil d’administration de la Société de transport de Montréal (STM), mènera l’enquête indépendante sur les circonstances de l’annulation à la dernière minute du défilé de Fierté Montréal, dimanche dernier.

Le conseil d’administration de l’organisation a assuré M. Schnobb de son entière collaboration. Ce dernier a reçu le mandat de renouer le fil des événements qui ont mené à l’incident, mais aussi d’analyser la structure de gouvernance de Fierté Montréal.

Rappelons que l’organisation a annulé à la surprise générale dimanche matin son défilé, l’événement phare du Festival Fierté Montréal, qui se déroulait pour la première fois depuis le début de la pandémie. Des dizaines de milliers de personnes, dont plusieurs provenant des États-Unis et de l’Ontario, avaient prévu d’assister au défilé. Une centaine de groupes, d’organismes et d’entreprises devaient faire partie du contingent.

Critiqué de toutes parts, le directeur général de Fierté Montréal, Simon Gamache, avait d’abord justifié sa décision en invoquant un manque de bénévoles pour assurer la sécurité. Or, ni la Ville ni les commerçants du Village n’avaient été prévenus de ce manque de ressources. On a appris plus tard, dans La Presse, que l’organisation aurait oublié d’embaucher du personnel.

Dans les heures qui avaient suivi, la mairesse Valérie Plante avait fait part de son agacement de voir le défilé annulé presque sans préavis. Vendredi, elle a rapidement insisté sur la nécessité de procéder à une enquête indépendante afin d’y voir plus clair. « Le défilé de la Fierté est un événement incontournable de Montréal qui contribue à célébrer et valoriser la diversité montréalaise. C’était essentiel pour nous de nous assurer que des mécanismes soient rapidement mis en place, afin de faire la lumière sur cette annulation et, plus largement, d’assurer le succès des prochaines éditions du défilé », a-t-elle réitéré par communiqué à la suite de la nomination de M. Schnobb.

Journaliste à Radio-Canada pendant de nombreuses années, Philippe Schnobb est connu pour son implication au sein de la communauté LGBTQ+. Il est entre autres le président du comité de gouvernance de la Fondation Émergence, qui a pour mission de sensibiliser la population à la réalité des personnes de la diversité sexuelle et de genre.