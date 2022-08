Quoi retenir de cette fin de semaine?

Démission du président du conseil d’administration de Hockey Canada

Hockey Canada a annoncé samedi matin que le président de son conseil d’administration, Michael Brind’Amour, avait remis sa démission, tard la veille. Son mandat arrivait à terme en novembre 2022.

« Il est essentiel d’agir immédiatement pour relever les défis importants auxquels notre organisation et notre sport sont confrontés et pour lesquels notre plan d’action a été mis en place. Je ne serais pas en mesure de mener à terme ce renouveau et j’ai donc annoncé ma démission du conseil d’administration », a indiqué Brind’Amour dans une déclaration publiée par Hockey Canada.

L’organisation sportive fait face à une importante controverse après la révélation de deux événements distincts dans les médias. D’abord, un viol collectif présumé impliquant huit joueurs en juin 2018 à la suite d’un gala à London, en Ontario. Puis, une autre agression en groupe, qui serait survenue 15 ans plus tôt, impliquant des membres de l’équipe nationale junior en 2003.

Le conseil d’administration et les membres de Hockey Canada se réuniront au cours des prochains jours pour nommer un président intérimaire.