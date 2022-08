Chaleur accablante et humidité cette fin de semaine

La prudence est de mise cette fin de semaine afin de prévenir des coups de chaleur, au moment où la température ressentie pourrait avoisiner les 40 degrés Celsius samedi et dimanche dans plusieurs régions du sud du Québec, avant de chuter sous les normales saisonnières lundi.

Les adeptes de course à pied et de sports extérieurs devraient « prendre ça plus relax » ce week-end, recommande ainsi la météorologue chez Environnement Canada Marie-Lou Payette, en entrevue au Devoir samedi.

Sur son site web, l’organisme fédéral a émis plusieurs avertissements de chaleur qui concernent plus d’une dizaine de régions dans le sud du Québec, incluant Montréal, Drummondville, Gatineau et la Mauricie, entre autres. Il fait aussi très chaud dans le sud de l’Ontario et en Nouvelle-Écosse, notamment.

Dans la métropole québécoise et sa banlieue, le mercure s’élevait à 31 degrés Celsius à 14 h avec une température ressentie de 35 degrés en tenant compte du taux élevé d’humidité. Cette température perçue pourrait d’ailleurs atteindre 40 degrés en cours de journée, samedi, ainsi que dimanche, bien que des orages soient alors prévus en soirée.

La chaleur se poursuivra d’ailleurs cette nuit avec une température minimale de 24 degrés. Le mercure chutera toutefois à un maximum de 15 degrés dans la nuit de dimanche à lundi. « Après ça, on a un creux qui passe avec des averses », illustre Mme Payette.

La semaine débutera en effet sous les valeurs saisonnières, avec une température maximale de 20 degrés en journée lundi et le retour de la pluie. Le mercure remontera ensuite progressivement pour s’approcher des valeurs saisonnières mercredi, alors que 25 degrés sont prévus.

Voici une représentation de la variation de température causée par l'effet d'îlots de chaleur urbain pour Montréal samedi. En y combinant l'humidité, nous obtenons des valeurs d'humidex prévues au-dessus de 40. #meteoqc

Des précautions à prendre

Afin d’éviter de subir les contrecoups de ces événements de chaleur accablante, plusieurs précautions peuvent être prises, rappelle Marie-Lou Payette. « On recommande aux gens de rester à l’ombre, dans les endroits climatisés », mais aussi de boire beaucoup d’eau et d’éviter les exercices physiques « trop intenses », indique la météorologue.

« On peut aussi contacter les membres de la famille qui sont plus âgés » afin de prendre de leurs nouvelles et de s’assurer qu’elles sont en sécurité, celles-ci étant plus vulnérables aux effets de la chaleur, conclut Mme Payette.

Saviez-vous que les personnes aînées, les personnes atteintes d'une maladie chronique ou qui souffrent d'un problème de santé mentale ainsi que les enfants de 0-4 ans sont plus vulnérables aux effets de la chaleur ?



???? https://t.co/C8jrYb4r6E https://t.co/Z1D5gxicqw — Dre Mylène Drouin, directrice santé publique Mtl (@Santepub_Mtl) August 5, 2022