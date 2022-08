Congestion monstre à prévoir dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine jusqu’en 2025

Le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine se détériore plus vite que prévu et Québec se voit forcé d’entamer une réfection « majeure » de cette artère critique. Afin de mener à bien cette reconstruction, trois voies sur six seront fermées pour les trois prochaines années.

Dès novembre prochain, seulement un « tube » de circulation sera ouvert à la fois. Dans le tube encore ouvert, une seule voie sera ouverte en direction de la Rive-Sud et deux en direction de Montréal. « Cette configuration demeurera en place jusqu’en [novembre] 2025 », précise le ministère des Transports.

« Je ne vous cacherai pas ma déception face à cette mauvaise nouvelle, mais nous n’avons malheureusement pas le choix de procéder ainsi », a commenté le ministre des Transports, François Bonnardel.

Chaque jour, environ 120 000 véhicules empruntent le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, dont 13 % de camions. Cette route est la plus utilisée pour le transport de marchandises entre la Rive-Sud et Montréal.

Les retards engendrés par ces entraves créeront un « effet domino » qui augmentera le prix des biens livrés par camion, estime le président de l’Association du camionnage du Québec, Marc Cadieux, car « le transport de marchandises fait partie de l’inflation ».

« Il va falloir prendre notre mal en patience, soupire-t-il. On a vécu le chantier de l’échangeur Turcot. On a vécu le pont Champlain. On nous avait dit que l’on n’allait pas refaire le pont-tunnel en même temps, mais voilà, on est rendu là. Suivra la réfection de l’autoroute métropolitaine… »

Mesures d’atténuation

« Des mesures d’atténuation » seront mises en place pour compenser le trafic créé par ce bouleversement, promet le ministère.

Des voies réservées aux autobus, taxis et covoiturages sont à l’étude. Une campagne de promotion pour les stationnements incitatifs sur la Rive-Sud se trouve aussi dans les cartons.

Ce nouveau chantier augmente de 900 millions de dollars la facture des travaux déjà en cours. Le ministère parle d’une « réfection structurale majeure », d’une modernisation « des équipements d’exploitation » et d’un réaménagement « des couloirs de services », notamment.

Le tunnel est très utilisé par les clients du port de Montréal. « Ce qu’on trouve déplorable, c’est la durée des travaux », regrette Renée Larouche, des communications du port de Montréal. Le dernier calendrier du chantier devait auparavant s’étendre jusqu’en 2024.

« On a demandé et va redemander à nos clients d’utiliser nos plages de soirées pour ne pas nuire au trafic de jour », avance-t-elle comme mesures d’atténuation.

Après cette cure de rajeunissement, le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, ouvert en 1967, devrait durer un autre 40 ans sans intervention majeure.