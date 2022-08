Des perquisitions policières sont en cours au motel Pierre, dans l’arrondissement de Saint-Laurent, devant lequel des policiers ont abattu un homme de 26 ans qui pourrait être derrière trois meurtres survenus à Montréal et à Laval au cours des deux derniers jours.

Il aurait été abattu par des agents du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) dans le cadre d’une confrontation avec ceux-ci dans le stationnement du motel, situé sur le boulevard Marcel-Laurin vers 7h. Sur place, les policiers auraient été confrontés par un homme en possession d’une arme à feu et des coups de feu auraient été tirés. Le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) signale que l’homme aurait été atteint par au moins un projectile et que sa mort a été constatée sur place.

La Sûreté du Québec a annoncé reprendre l’enquête policière en elle-même. Le dossier a par ailleurs été transféré au BEI puisqu’il y a eu mort de citoyen pendant une intervention policière.

Selon divers médias, incluant TVA et La Presse, l’homme abattu serait le suspect derrière trois homicides commis au cours des deux derniers jours à Montréal et à Laval. Les victimes sont des hommes qui semblent avoir été choisis au hasard et ont été atteints d’une balle à la tête sur la voie publique.

La plus récente victime serait un jeune homme de 22 ans qui circulait à planche à roulettes à Laval-des-Rapides. Il aurait alors été ciblé par des tirs, rapporte le réseau TVA.

Avec La Presse canadienne