Des militaires canadiens en Angleterre pour former des Ukrainiens

Jusqu’à 225 militaires canadiens seront déployés au Royaume-Uni au cours des prochaines semaines pour former les nouvelles recrues des forces armées ukrainiennes. Il s’agit d’une continuation de l’Opération UNIFIER qui a été interrompue au début du mois de février, deux semaines avant l’invasion de la Russie en Ukraine.

« L’invasion a eu un coût important sur la vie de tous les jours des Ukrainiens et sur l’économie », a affirmé la ministre de la Défense nationale Anita Anand en conférence de presse jeudi. Selon la ministre de la région de Toronto, le conflit est maintenant entré dans une nouvelle phase « très dangereuse » puisque le président russe Vladimir Poutine tente d’infliger des dommages à long terme en Ukraine.

Trois cohortes de membres des Forces armées canadiennes, au maximum, seront déployées pour une période d’environ quatre mois dans le sud-est de l’Angleterre. Les soldats agiront principalement à titre d’instructeurs. Le premier groupe, provenant en grande partie du 3e Bataillon du Princess Patricia’s Canadian Light Infantry, à Edmonton, partira le 12 août. Il rejoindra quelque 1050 militaires britanniques, qui forment déjà des soldats ukrainiens depuis le mois de juillet.

D’après des médias britanniques, 10 000 recrues ukrainiennes sont attendues à tour de rôle au Royaume-Uni au cours des prochains mois. Selon le réseau Sky News, plusieurs des conscrits, âgés entre 18 et 60 ans, n’avaient jamais touché à une arme avant de commencer la formation. La ministre Anand soutient que le déploiement initial de quatre mois est tout de même suffisant pour former ces recrues. « C’est important de reconnaître que nous sommes des experts dans la formation », dit-elle.

Les Forces armées canadiennes entraînent depuis 2015 des soldats ukrainiens dans le cadre de l’opération UNIFIER. En date du 31 janvier 2022, 33 346 candidats des Forces de sécurité de l’Ukraine ont participé à des formations, d’après les données du gouvernement canadien. La mission a été prolongée à trois reprises ; en janvier 2022, Ottawa a choisi de continuer d’envoyer des membres des Forces armées jusqu’en mars 2025, avant d’interrompre la mission un mois plus tard.

Contexte houleux

La décision d’envoyer des instructeurs militaires en Angleterre survient quelques semaines après que le gouvernement canadien a décidé de renvoyer en Allemagne des turbines servant au fonctionnement du gazoduc Nord Stream 1, propriété de l’entreprise russe Gazprom. Le gazoduc approvisionne l’Allemagne en gaz naturel russe, mais la Russie refuse actuellement de recevoir la pièce. Le Canada, en revanche, s’est exempté de ses propres sanctions en envoyant les turbines en Allemagne.

La ministre Anand a été questionnée à plusieurs reprises sur le niveau de solidarité du Canada envers l’Ukraine, à la lumière de la décision de renvoyer la pièce. « Nous continuons d’être solidaires », a assuré jeudi la ministre Anand, qui a parlé à son homologue ukrainien, Oleksiy Reznikov, le matin même. Le Canada, dit-elle, doit trouver l’équilibre entre l’appui pour le peuple ukrainien et celui pour ses alliés européens, comme l’Allemagne.

La ministre de la Défense nationale continue de faire confiance au président de l’Ukraine Volodymyr Zelensky et son ministre de la Défense, plus de six mois après le début de l’invasion. D’après le chroniqueur du New York Times Thomas Friedman, des représentants américains seraient « beaucoup plus inquiets » du leadership en Ukraine qu’ils le laissent entendre.

Ce reportage bénéficie du soutien de l’Initiative de journalisme local, financée par le gouvernement du Canada.