Annonce sur la prévention de la violence liée aux armes à feu

Le ministre fédéral de la Sécurité publique, Marco Mendicino, fera une annonce concernant l’aide fédérale destinée aux organismes de première ligne dans la lutte contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs au Québec, dès 8 h 45, à la bibliothèque de Rivière-des-Prairies.

Il sera accompagné par Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec, Geneviève Guilbault, ministre de la Sécurité publique du Québec, et Dominique Ollivier, présidente du comité exécutif ainsi que responsable des finances, des relations gouvernementales, de la lutte au racisme et aux discriminations systémiques et de la langue française pour la Ville de Montréal.