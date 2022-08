Mélanie Joly tient une conférence de presse à Montréal

Dans le cadre de la visite de la ministre fédérale allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, la ministre des Affaires étrangères du Canada, Mélanie Joly, tiendra à 11 h une conférence de presse avec son homologue.

Les ministres discuteront du rôle qu’occupent le Canada et l’Allemagne pour faire face à l’instabilité géopolitique croissante. Les questions clés comprendront le soutien à l’Ukraine, la défense de la paix et de la sécurité mondiales et régionales, ainsi que la gestion des conséquences de la guerre, notamment les crises de sécurité énergétique et alimentaire.