Les racines mystérieuses de Melbourne

La Guadeloupe, Zurich, Melbourne, Venise : cet été, Le Devoir voyage… au Québec et en Ontario ! Troisième reportage de notre série Villages d’ici venus d’ailleurs, sur ces villages dont le nom est surtout connu pour leurs cousins internationaux.

Melbourne. À des milliers de kilomètres de la métropole australienne de 5 millions d’habitants se trouve un petit village homonyme dans les Cantons-de-l’Est de quelque 1100 âmes. D’abord habité par des Abénaquis, il a vu sa toponymie prendre une tournure anglophone à la fin du XVIIIe siècle, à l’époque où des colons irlandais, arrivés de la Nouvelle-Angleterre, sont venus y défricher un large terrain jadis boisé pour en faire des terres agricoles au milieu de ce paysage montagneux.

Photo: Marie-France Coallier Le Devoir

Plus de 200 ans plus tard, l’agriculture demeure la principale occupation des résidents de ce village. Son maire depuis 2009, James Johnston, est lui-même propriétaire d’une ferme laitière, qu’il gère avec son fils. En fait, sa famille, présente depuis cinq générations dans ce village, a même une route qui porte son nom, « le chemin Johnston ». Le maire nous la montre du doigt, à bord de sa camionnette rouge, dans laquelle il nous offre un tour de la localité. « Les enfants de mon fils, j’espère qu’ils vont prendre la relève », confie le septuagénaire, en contemplant les champs et les « rolling hills » qu’il connaît depuis toujours.

Un mythe à déboulonner

On a longtemps cru, à l’instar de la métropole australienne, que le canton de Melbourne avait été nommé en l’honneur de William Lamb, ancien premier ministre britannique entre 1834 et 1841. « Mais les recherches ont montré que ce n’était pas ça du tout », tranche en entrevue le premier président de la Commission de toponymie du Québec et géographe émérite, Henri Dorion.

William Lamb — aussi appelé lord Melbourne — n’était en effet qu’un adolescent lorsque la petite municipalité bucolique de l’Estrie, bordée par la rivière Saint-François, a été baptisée à l’anglaise. « Il faut donc chercher ailleurs », relève l’auteur de près de 40 ouvrages, qui a consacré sa vie à la toponymie. La théorie la plus plausible serait plutôt que le nom de Melbourne a été donné à ce canton « pour rappeler un des deux ou trois villages importants qui s’appellent Melbourne en Angleterre », entre autres dans la région du Derbyshire, ajoute M. Dorion. « Il semble que c’est ça », mais on ne peut jamais en être certain, précise le géographe.

Photo: Marie-France Coallier Le Devoir

Le hasard expliquerait donc que ce village porte le même nom qu’une grande ville australienne, ou enfin presque. « C’est une coïncidence, mais qui s’explique très bien. Que ce soit le Canada, l’Angleterre ou la Nouvelle-Zélande et l’Australie, ce sont des pays membres du Commonwealth » et de l’ancien Empire britannique, note M. Dorion. D’ailleurs, il arrive encore que les deux Melbourne créent la confusion chez certains visiteurs.

« On a déjà eu des gens qui réservaient en pensant avoir réservé une chambre à Melbourne »… en Australie, lance en riant Gabriel LeBlond-Fontaine, le propriétaire du gîte l’Horloge cassée, situé au coeur du village de l’Estrie. Originaire de Lévis, il demeure depuis six ans à Melbourne avec sa conjointe.

Un pouvoir d’attraction

Au détour des routes campagnardes, de vieilles granges côtoient des maisons du XXIe siècle, illustrant la venue de nouveaux résidents dans ce canton agricole aux racines profondes.

De nombreuses propriétés ont d’ailleurs été vendues « à des gens de l’extérieur » dans les dernières années, relève la directrice générale de la municipalité, Cindy Jones. Une situation qui bénéficie notamment à Judith Samson et à Samuel Desaulniers. Le jeune couple, qui a étudié à Trois-Rivières, gère depuis quelques années la petite ferme biologique La valse des saisons. Celle-ci offre ses légumes et ses fines herbes chaque samedi au marché champêtre de Melbourne, le premier du genre dans les Cantons-de-l’Est.

« Il y a beaucoup de jeunes familles qu’on retrouve [au marché], qui sont de notre âge, dans la jeune trentaine. Ce n’est pas nécessairement des gens qui viennent de la région. Ils viennent de Montréal, de Sherbrooke ou d’ailleurs. Des étrangers comme nous ! » lance Mme Samson, qui précise que ses clients sont principalement ces « nouveaux habitants » en quête de produits agricoles moins « traditionnels ».

Photo: Marie-France Coallier Le Devoir

En plus de la proximité avec la nature et du « calme » de l’endroit, c’est aussi son aspect central qui attire des résidents de grandes villes, relève Samuel Desaulniers. Un avis que partage M. LeBlond-Fontaine, dont les clients viennent tant de Montréal, à une heure et demie de route, que de Drummondville et de Sherbrooke, à une trentaine de minutes de distance en voiture. « On est aussi une petite communauté qui se tient beaucoup », relève l’entrepreneur, qui apprécie ce lien de proximité avec les autres résidents.

« C’est une vie spéciale. Ce n’est pas tout le monde qui veut ça. Mais une fois qu’ils arrivent, ils ne veulent pas partir. Ils veulent rester pour des générations », lance le maire James Johnston, qui ne manque pas de bons mots pour son village au grand pouvoir attractif. « Je suis peut-être trop partial, mais au Québec et au Canada, les Cantons-de-l’Est, c’est le meilleur endroit où demeurer dans le monde. Et je voyage beaucoup ! »