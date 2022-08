Une communauté «ébranlée» à Sorel-Tracy par le meurtre d’une dame au grand coeur

Le meurtre présumé d’une dame de 43 ans par un homme dans la trentaine dimanche soir à Sorel-Tracy, en Montérégie, continue d’ébranler le voisinage du quartier résidentiel « tranquille » et tissé serré, tandis que les enquêteurs s’efforcent d’éclaircir certaines zones d’ombre entourant les circonstances de ce drame.

Audrey-Sabrina Gratton, une mère de famille, demeurait depuis plusieurs années dans une maison à étages comprenant quelques logements locatifs sur la rue Turcotte, près d’un parc comptant plusieurs jeux pour enfants et de rues résidentielles verdies. Dans ce secteur, le calme règne, interrompu brièvement par le passage de voitures qui étaient nombreuses mardi après-midi à ralentir devant le périmètre de sécurité mis en place devant les lieux du meurtre, avant d’être levé vers 14 h 30 par le policier de la Sûreté du Québec (SQ) qui était présent sur place. Celui-ci a alors quitté les lieux.

L’enquête se poursuit cependant, puisque plusieurs zones d’ombre restent à éclaircir dans cette enquête, dans laquelle la mort de Mme Gratton est considérée comme suspecte. Tard, dimanche soir, les policiers ont arrêté un suspect de 34 ans qui a tenté de fuir le logement locatif où un incendie avait été déclaré, entraînant la venue de pompiers et de forces de l’ordre qui ont constaté la mort de la victime, dont le corps a été calciné par les flammes.

Une communauté « ébranlée »

Depuis, un bouquet de fleurs a été déposé au pied d’un arbre devant le bâtiment locatif où le corps d’Audrey-Sabrina Gratton a été retrouvé. La victime laisse dans le deuil sa fille, ses deux parents et de nombreux proches. Sa disparition a durement affecté le quartier résidentiel où plusieurs résidents ont fait part mardi de sa grande générosité.

« On est assez ébranlé », a confié une résidente de la rue Turcotte, qui se rappelle avoir entendu un cri d’horreur alors qu’elle se préparait à aller se coucher, dimanche soir. La dame n’était pas proche de la victime, mais à Sorel-Tracy, cette ville qui avoisine les 35 000 habitants, « on se connaît pas mal », souligne-t-elle. « Tout le monde connaît quelqu’un qui est relié à l’événement », illustre cette voisine, qui a elle-même étudié dans la même école secondaire qu’Audrey-Sabrina Gratton, à Sorel-Tracy.

« C’est un drame humain et quand on est proche, on vit plus les choses que lorsque ça se passe dans une autre ville », ajoute la dame dans la quarantaine, qui a préféré taire son nom. Elle remarque d’ailleurs que la victime « ne dérangeait pas du tout le voisinage ». Au contraire, elle apportait souvent « des surprises aux enfants ». Son décès a ainsi l’effet d’une « onde de choc » dans ce quartier, illustre-t-elle. « Ça va prendre du temps à assimiler tout ça. »

Kim Rivard, la voisine immédiate de la victime, avait encore la gorge serrée par l’émotion lorsque Le Devoir l’a rencontrée devant sa maison, mardi. Elle n’avait d’ailleurs que des bons mots pour Audrey-Sabrina Gratton, qu’elle a décrite comme une personne au grand coeur. « Je la voyais souvent. Elle était très gentille avec mes enfants. Mes enfants sont tristes justement », soupire-t-elle. La victime était d’ailleurs « venue voir [son] nouveau chien » il y a à peine cinq jours, ajoute-t-elle.

Mme Rivard se dit d’ailleurs surprise qu’un tel événement tragique soit survenu dans un secteur aussi calme que le sien.

« Ici, c’est vraiment tranquille. Il ne se passe rien. Et c’est le fun quand il ne se passe rien. On ne s’en rend pas compte jusqu’à ce qu’il arrive quelque chose », laisse-t-elle tomber.

Joint en début de soirée par Le Devoir, le père de la victime, Jacques Gratton, s’est fait avare de commentaires pour ne pas nuire à l’enquête policière en cours. « Je vis ça très très mal », a-t-il dit au sujet de ce décès, qui crée un vide dans sa famille.

« On dirait un mauvais film qui recommence, un différent et vraiment horrible », a pour sa part écrit sur les réseaux sociaux lundi soir la fille de la victime, Trinity Gratton-Thériault. L’an dernier, son père avait perdu la vie dans un accident de véhicule tout-terrain. Elle est désormais orpheline, après avoir perdu ses deux parents. « Tu m’as tout appris : la cuisine, à visser mes premières vis, à ne pas me laisser marcher sur les pieds et tu as toujours été derrière moi contre le monde entier », a-t-elle ajouté sur sa page Facebook. « Ça me brise le coeur ce qui est arrivé, c’est un mauvais cauchemar. »

Zones d’ombre

La police doit maintenant attendre que le suspect dans cette affaire, qui a été « très grièvement blessé » par cet incendie, soit en mesure de livrer son témoignage, a indiqué au Devoir mardi la sergente Audrey-Anne Bilodeau, porte-parole de la SQ. Une autopsie doit par ailleurs être menée prochainement par le Bureau du coroner sur la victime, ce qui devrait contribuer à éclaircir les circonstances du décès de Mme Gratton et de l’incendie survenu dans son logement. On ne saura qu’alors si celle-ci a été la sixième victime d’un féminicide au Québec depuis le début de l’année.

Plusieurs médias ont d’ailleurs rapporté que le suspect serait un des ex-conjoints de la dame. Le Devoir n’a toutefois pas été en mesure de valider cette information auprès de proches et de la SQ, qui indique pour sa part ne pas avoir confirmé le lien qui unissait ces deux personnes. Le corps de police n’a d’ailleurs pu indiquer si des armes ont été retrouvées sur le lieu du meurtre.