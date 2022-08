Hausse marquée des crimes haineux au pays

Le nombre de crimes haineux portés à l’attention des policiers du pays a bondi de 27 % entre 2020 et 2021, a dévoilé Statistique Canada mardi. Des données qui alarment notamment la Fondation canadienne des relations raciales, qui demande davantage d’actions gouvernementales pour en soutenir les victimes.

Le rapport de l’agence fédérale souligne par ailleurs que cette hausse est notamment attribuable à celle des crimes « motivés par la haine envers une religion, une orientation sexuelle et une race ou une origine ethnique ».

Il est aussi à noter que près de 35 000 agressions sexuelles ont été portées à l’attention de la police en 2021, le plus haut taux enregistré depuis 1996. Les taux d’infractions commises avec une arme à feu, celles liées à des comportements de harcèlement criminel et le taux d’homicide ont également augmenté.

« Chaque année, on voit que les chiffres sont en hausse. Il est temps d’agir et de bonifier le soutien offert aux victimes », martèle la directrice des communications de la Fondation canadienne des relations raciales, Elysia Bryan-Baynes, qui s’intéresse particulièrement à l’évolution des crimes haineux au pays. Elle rappelle par ailleurs qu’une enquête réalisée en 2019 par Statistique Canada révélait que « 80 % des crimes haineux ne sont pas rapportés à la police. »

La fondation que représente Mme Bryan-Baynes, qui a dressé son propre rapport sur le sujet, revendique la création d’un fonds national de 44 millions de dollars pour venir en aide aux victimes et aux organismes qui oeuvrent auprès d’elles. Parmi ses autres demandes figurent la mise en place d’un fonds d’urgence pour permettre aux municipalités de soutenir leur communauté en cas de crime haineux, ainsi que la création d’un portail en ligne pour faciliter la communication entre les organismes d’aide.

« On a parlé avec une centaine d’organismes et ils disent la même chose : ils ont besoin de plus de financement et de plus de formation », affirme Mme Bryan-Baynes. « Des organismes ont déjà implanté des réseaux dans leur communauté, ajoute-t-elle. Nous, on veut continuer avec ça et bonifier cette lignée-là. »

Un plan d’action dans les cartons

Le cabinet du ministre fédéral du Logement, de la Diversité et de l’Inclusion, Ahmed Hussen, a décliné nos demandes d’entrevue, nous référant plutôt à une déclaration publiée sur Twitter.

« Nous remercions la FCRR pour son rapport important, et nous examinerons attentivement ses recommandations », y est-il écrit.

Le ministre Hussen y rappelle également qu’un Plan national de lutte contre la haine est en cours d’élaboration. Ce plan, pour lequel des consultations ont lieu depuis avril dernier, s’inscrit dans le cadre d’une stratégie de lutte contre le racisme lancée par le gouvernement Trudeau. Il contiendra « des mesures de lutte contre les crimes haineux au Canada », promet-on.

Au moment où ces lignes étaient écrites, le cabinet du ministre n’avait toutefois pas répondu aux questions du Devoir à propos du moment prévu de son déploiement.