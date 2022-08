Un an après la mort de Jean René Junior Olivier, la douleur est encore vive à Repentigny

« Je ne me pardonnerai jamais d’avoir appelé la police. Je me sens responsable. »

La voix de Marie-Mireille Bence menace de se briser dans un flot de sanglots devant la foule présente aux abords de l’hôtel de ville de Repentigny lundi soir. L’émotion avec laquelle elle se remémore le 1er août 2021 est déchirante. Ce jour-là, son fils Jean René Junior a vécu un épisode de détresse psychologique grave et a brandi un petit couteau. Marie-Mireille a appelé la police pour qu’elle leur vienne en aide. À la place, les agents ont tiré à de multiples reprises sur son fils de 38 ans et l’ont tué.

« Je porte mon fardeau jusqu’à ma mort », poursuit-elle, dévastée. Subitement, un homme s’écroule dans la foule. Il pleure, tremblotant et visiblement bouleversé, pendant que quelques spectateurs lui viennent en aide. Marie-Mireille Bence poursuit quant à elle son discours, inébranlable.

Les dizaines de personnes, majoritairement noires, présentes lundi soir sur le parvis de l’hôtel de ville de Repentigny ont écouté les orateurs se succéder dans un silence solennel. La mobilisation a été organisée pour commémorer l’année écoulée depuis la mort de Jean René Junior, mais aussi à l’occasion du Jour de l’émancipation, instauré par Ottawa l’an dernier afin de rappeler la résilience des personnes noires face aux effets dévastateurs de l’esclavage.

Elle s’est tenue notamment à l’initiative de Pierre Richard Thomas, président de Lakay, un organisme qui promeut le multiculturalisme et lutte contre le profilage racial à Repentigny. « La mort de Junior, c’est une séquelle de l’esclavage et du système esclavagiste qui était basé sur la supériorité des races », explique-t-il en entrevue.

Et comme plusieurs de ses concitoyens, il exige davantage d’actions pour lutter contre le profilage racial au sein du Service de police de la Ville de Repentigny (SPVR). Un fléau qui a, selon lui, coûté la vie à Jean René Junior. « On est encore au point de départ avec la Ville, déplore-t-il. Ils ne reconnaissent même pas le profilage racial. »

Rencontrés sur place, Vivianne et Kaseka habitent Repentigny depuis un an. Ils sont en couple depuis trois décennies. « On est un couple mixte, donc on a vu beaucoup de racisme, atteste Vivianne tandis que son mari hoche la tête. La mort de Jean René Junior, c’est une situation de racisme de plus parmi tant d’autres. »

Ils sont venus pour montrer leur soutien à la famille de l’homme de 38 ans, mais aussi pour demander davantage de mesures pour lutter contre le profilage racial dans la ville. « On a quitté Montréal parce qu’on voulait plus de calme », évoque Kaseka, un sourire ironique au visage.

« Des changements sont en cours »

En entrevue avec Le Devoir, le maire de Repentigny, Nicolas Dufour, se montre satisfait des mesures adoptées par la Ville pour contrer le racisme et affirme « respecter totalement » la tenue de la manifestation. « Je comprends la mère éplorée. Que des gens viennent manifester devant l’hôtel de ville, c’est tout à fait normal et compréhensible », affirme-t-il.

Questionné à savoir s’il reconnaît l’existence du profilage racial au sein du SPVR, l’élu se montre prudent. « Je ne peux pas dire oui, je ne peux pas dire non, mentionne-t-il. Mais il y a beaucoup d’interpellations, et ça nous inquiète. »

Un rapport dévastateur publié en septembre 2021 et rédigé par des chercheurs universitaires dévoilait en effet que les personnes noires sont trois fois plus susceptibles de se faire interpeller par la police que les personnes blanches à Repentigny. Les chercheurs avaient également constaté un déni généralisé par rapport à l’existence du profilage racial parmi les membres du corps de police.

Le maire Dufour se montre toutefois certain de voir la situation changer grâce à un plan d’action mis en place l’automne dernier et qui comporte 50 mesures visant notamment à contrer les interventions racistes ou discriminatoires. « Est-ce que c’est du profilage systématique et qu’il y a un mode opératoire au SPVR pour ficher directement la population noire de Repentigny ? Je ne suis pas prêt à aller jusque-là », tranche celui qui a été élu en novembre dernier. « Mais il y a fort probablement une problématique. »

La Ville de Repentigny et deux de ses policières ont récemment été condamnées par le Tribunal des droits de la personne à verser 8000 $ à François Ducas, victime de profilage racial en décembre 2017 alors qu’il conduisait sa voiture. Dans son jugement, le Tribunal a reconnu que la Ville faisait néanmoins preuve d’une « remise en question en profondeur des pratiques policières et des mesures prises pour contrer le profilage racial ».

Quant aux citoyens noirs inquiétés par les pratiques policières locales, le maire Dufour affirme les « comprendre » et avoir « beaucoup d’empathie » à leur égard. « Je leur dirais de nous laisser le temps de faire le travail. Des changements sont en cours, mais ça ne va pas se régler demain matin. C’est le temps, et des actions honnêtes, crédibles et transparentes », soutient-il.