Quoi surveiller aujourd’hui ?

Annonce du ministre Duclos sur le VIH / sida

Le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos fait cette après-midi une annonce concernant le VIH / sida, tandis que se poursuit à Montréal la conférence internationale sur le sida. Depuis deux ans et demi, la pandémie de COVID-19 a contrecarré la lutte contre cette maladie immunitaire. Des organismes canadiens de lutte contre le VIH et le sida ont affirmé mardi dernier que le Canada a pris du retard dans la lutte contre le VIH / sida. Ils rappellent que le financement du gouvernement fédéral n’a pas augmenté depuis 2008, même si le nombre de personnes qui vivent avec le VIH au Canada a depuis augmenté de 25 %, et appellent à ce que le fédéral augmente ses subventions.