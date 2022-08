Quoi retenir de la fin de semaine ?

Effondrement de silos à grains au port de Beyrouth

Des silos à grains endommagés au port de Beyrouth se sont effondrés dimanche à la suite d’un incendie, à quatre jours du deuxième anniversaire de l’explosion dévastatrice dans ce port.

Un nuage de poussière a couvert le port après l’effondrement de deux des 48 tours. Des hélicoptères de l’armée ont aussitôt survolé le secteur pour larguer de l’eau et tenter d’éteindre complètement le feu dans la structure.

Il y a plus de deux semaines, un incendie s’est déclaré dans la partie la plus endommagée des silos, causé, selon les autorités et des experts, par la fermentation des stocks de céréales restantes et en plus de fortes températures.

L’incendie a ravivé le traumatisme de proches de victimes de l’explosion du 4 août 2020, a fait plus de 200 morts et 6500 blessés et dévasté des quartiers entiers de la capitale libanaise.