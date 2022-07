Quoi surveiller en fin de semaine ?

Opération policière nationale pour la sécurité nautique

Plusieurs services de police du Québec tiendront en fin de semaine une opération nationale concertée qui s’attardera à la sécurité des citoyens s’adonnant à des activités nautiques.

Pour justifier cette opération qui a lieu de vendredi à dimanche, la police signale qu’à quai et sur les plans d’eau, l’achalandage ne cesse d’augmenter. On observe que dans la majorité des collisions, chavirements et noyades, le comportement humain est un facteur important. Les policiers réaliseront donc diverses interventions auprès de la clientèle nautique afin qu’elle applique les lois et règlements.