Des victimes abandonnées par Juripop

Au moins trois victimes de violence sexuelle ou conjugale ont dû raconter une nouvelle fois leur agression lorsque la ligne téléphonique Rebâtir a pris le relais, l’automne dernier, du service de conseils juridiques offert par la clinique Juripop. Or, les experts s’entendent pour dire que plonger à nouveau une victime dans son récit d’agression contribue à revictimiser cette personne et constitue un frein à l’accessibilité à la justice.



C’est le cas de Léa (prénom fictif), mais aussi d’au moins deux autres victimes, qui ont été contraintes de raconter leur récit à nouveau, selon la directrice de Rebâtir, Marie-Claude Richer. « Moi, j’ai eu trois dossiers, à ma connaissance personnelle, dit Me Richer. Mais est-ce qu’il y en a eu plus ? Probablement, mais je ne peux pas vous dire combien. »

Me Richer affirme que Juripop — qui offrait, depuis le printemps 2020, des conseils juridiques et un service d’accompagnement aux victimes de violence sexuelle ou conjugale par le truchement d’un projet pilote financé par le gouvernement du Québec — n’a pas répondu à des demandes de transfert de dossiers vers Rebâtir.

Ce nouveau service téléphonique, dirigé par la Commission des services juridiques du gouvernement du Québec, a pris le relais en octobre du projet pilote de Juripop, en offrant aux victimes des consultations juridiques gratuites de quatre heures.

« J’avais communiqué avec des personnes-ressources chez Juripop pour leur expliquer comment on pourrait fonctionner [pour les transferts]. Mais malheureusement, il n’y a pas eu de suite », mentionne Me Richer.

Financement additionnel

La directrice générale de Juripop, Sophie Gagnon, assure pourtant que l’organisme a été vigilant pour éviter que des personnes aient à raconter à nouveau leur récit d’agression. Un financement additionnel a été obtenu du gouvernement du Québec pour permettre aux avocats de clore les dossiers qui leur avaient été confiés, au-delà de la date limite du projet-pilote fixée au 30 septembre dernier.

« C’était extrêmement important pour nous de nous assurer que les personnes n’aient pas à répéter leur histoire une nouvelle fois, indique Me Gagnon. Le ministère de la Justice a été très sensible à ça et nous a autorisés à mener à terme les dossiers qui étaient encore ouverts [après le 30 septembre]. »

Ainsi, Juripop a reçu un financement additionnel jusqu’au 31 décembre pour que ses avocats puissent clore environ 400 dossiers toujours actifs. Puis, un second financement additionnel a été octroyé jusqu’au 30 juin pour mener à bon port les 50 dossiers restants.

Puisque le projet pilote a été prolongé, il n’y avait pas nécessité de transférer des dossiers à Rebâtir, souligne Sophie Gagnon. Elle affirme néanmoins qu’il est « regrettable » que certains dossiers aient pu passer entre les mailles du filet.

C’est le cas du dossier de Léa. La jeune femme de 23 ans, victime d’une agression sexuelle, avait développé une relation de confiance avec une avocate qui travaillait pour Juripop et qui l’accompagnait dans ses démarches. Le Devoir a décidé de taire l’identité des deux personnes impliquées dans cette affaire puisque des procédures judiciaires sont en cours.

« Du jour au lendemain, c’était comme si je n’avais plus de soutien, déplore-t-elle. J’ai appelé Rebâtir et j’ai dû recommencer toute mon histoire à zéro. J’avais pourtant demandé de faire un transfert de dossier. » Des courriels, que Le Devoir a pu consulter, ont été envoyés par Léa à l’avocate et à Juripop, mais ils sont restés sans réponse.

En prenant la parole, la jeune femme souhaite dénoncer le manque de soutien général offert aux victimes. « Je me pose la question sur ce qui était le pire : le viol ou aller chercher de l’aide ? Et c’est pas normal [que je me pose cette question] », tonne l’étudiante aux études supérieures.

L’histoire de Léa

En septembre dernier, Léa invite son ami Antoine (prénom fictif) à passer la soirée chez elle. Tous les soirs, la jeune femme prend des médicaments pour traiter un trouble neurologique. « Ils ont pour effet de m’endormir sévèrement et de me rendre confuse », dit-elle. Un état dont Antoine est parfaitement au courant, affirme Léa.

Le lendemain matin, lorsque Léa va aux toilettes, elle s’aperçoit qu’elle saigne, sans comprendre pourquoi. Peu à peu, des images et des sensations d’une relation sexuelle ressurgissent. « Je me rappelle que tout ce que je ressentais, c’était de la douleur à la vulve, raconte-t-elle. Mais j’étais tellement faible que j’étais pas capable de lui dire non, de bouger et de le tasser. »

Les jours suivants, ses amis l’aident à comprendre que ce qu’elle a vécu, c’est un viol. « Je n’étais pas capable de consentir », laisse-t-elle tomber, émue. C’est alors qu’un combat pour obtenir de l’aide et porter plainte a débuté.

Deux jours plus tard, Léa appelle une ligne d’écoute pour les violences sexuelles. Une première intervenante lui conseille de régler cette question directement avec Antoine, en lui parlant, raconte Léa en s’insurgeant. Lorsqu’elle rappelle, une deuxième intervenante lui conseille plutôt de demander une trousse médico-légale, qui permet de faire des prélèvements sur les victimes de violences sexuelles.

Un premier centre hospitalier refuse de la recevoir en raison de son lieu de résidence. Elle se rend alors dans un autre hôpital, où un médecin établit qu’elle souffre d’une fissure à la vulve, selon des documents que Le Devoir a pu consulter.

Porter plainte

La jeune femme décide alors de porter plainte contre son agresseur. Une expérience affligeante, dit-elle. « L’enquêteur me disait que mon cas était très complexe, que c’était vraiment nébuleux, ce qui s’était passé, et que c’était quand même moi qui avais pris mes médicaments. »

Celui-ci aurait tenté de dissuader Léa de poursuivre ses démarches. L’enquêteur lui aurait affirmé que la probabilité qu’un procureur dépose des accusations était très mince et que cela aurait des conséquences importantes sur l’avenir et la réputation d’Antoine. « Il m’a dit : “Si t’étais ma fille, je te dirais de ne pas porter plainte.” »

Léa a aussi fait des démarches pour être suivie par un centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS). Elle a toutefois dû appeler dans quatre CALACS avant que l’un d’eux lui trouve une place pour cinq séances.

Malgré les mesures déployées dans les derniers mois pour améliorer l’accompagnement des victimes d’agression sexuelle, Léa estime que ce qu’elle a vécu est inhumain. « Ce que le système m’a fait vivre, c’est un vrai calvaire », dit-elle en soupirant. En racontant son histoire, la jeune femme espère pouvoir faire changer les choses, ou du moins éveiller les consciences. « Aucune victime ne devrait passer à travers ce que j’ai vécu. »