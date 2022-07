La Cour suprême ordonne un nouveau procès dans un dossier sur le consentement sexuel

La Cour suprême ordonne la tenue d’un nouveau procès dans un dossier où un homme accusé d’agression sexuelle aurait agi de façon « malhonnête » en omettant de porter un condom pendant une relation sexuelle, comme l’avait demandé la plaignante.

Le plus haut tribunal du pays a donc refusé d’acquitter Ross McKenzie Kirkpatrick, renvoyant plutôt ce dossier devant la Cour d’appel de la Colombie-Britannique. Celle-ci devra donc trancher, au terme d’un nouveau procès, si M. Kirkpatrick est coupable d’avoir commis une agression sexuelle, clarifiant ainsi la manière dont l’utilisation d’un préservatif pendant les rapports sexuels est liée au consentement dans le cadre de la législation sur les agressions sexuelles.

La Cour suprême avait été appelée à rendre une décision dans une affaire de la Colombie-Britannique dans laquelle une plaignante a dit à un nouveau partenaire sexuel, M. Kirkpatrick, qu’elle aurait des relations sexuelles avec lui seulement s’il portait un préservatif. Les deux individus s’étaient rencontrés en ligne et avaient convenu d’avoir des relations sexuelles protégées.

Le fait que M. Kirkpatrick ait utilisé un préservatif la première fois qu’ils ont eu des rapports sexuels a conduit la plaignante à supposer qu’il en portait déjà un lorsqu’il a commencé à avoir des relations sexuelles pour la deuxième fois, a-t-elle déclaré au tribunal. Or, ce n’était pas le cas, un fait dont elle a dit ne pas s’être rendu compte avant qu’il n’éjacule. La plaignante aurait alors été « sous le choc et paniquée », selon son témoignage. Elle aurait d’ailleurs fait part à M. Kirkpatrick de ses craintes d’être enceinte ou de contracter une maladie transmissible sexuellement. Lorsqu’elle lui a demandé pourquoi il n’a pas utilisé un condom lors de cette relation sexuelle, il aurait alors justifié qu’il était « trop excité ».

« Malhonnêteté »

M. Kirkpatrick a d’abord été acquitté en première instance d’agression sexuelle, car le juge du procès a conclu qu’il n’y avait aucune preuve que la plaignante n’avait pas consenti à « l’activité sexuelle en question » ni que l’accusé avait été explicitement malhonnête, ce qui aurait été une autre voie de condamnation.

La Cour d’appel de la Colombie-Britannique n’était pas d’accord et a ordonné un nouveau procès, ce qui a incité M. Kirkpatrick à faire appel devant la Cour suprême, qui a donné raison à cette instance d’appel.

« À notre avis, ce qui précède fournit au moins une certaine preuve que la plaignante n’aurait pas consenti si M. Kirkpatrick lui avait dit qu’il ne portait pas de condom avant de la pénétrer la deuxième fois, alors qu’elle avait clairement exigé qu’il en porte un », relève la Cour suprême. En n’étant pas mise au fait que son partenaire sexuel ne portait pas un condom, la plaignante a subi une « fraude viciant le consentement », tranche le tribunal, qui note que celle-ci s’est retrouvée à risque d’une grossesse non désirée en raison de la « malhonnêteté » de M. Kirkpatrick.

Ainsi, « nous concluons que le fait que M. Kirkpatrick n’ait pas révélé qu’il ne portait pas de condom constituait minimalement une certaine preuve de malhonnêteté suffisante pour empêcher le prononcé d’un acquittement », peut-on lire.

Le plus haut tribunal du pays précise cependant que sa décision ne signifie pas que « le fait de ne pas révéler ne pas porter de condom sera toujours criminel », la décision présente étant uniquement « liée aux faits particuliers du présent dossier ».

La Couronne de la Colombie-Britannique et les intervenants, dont les procureurs généraux de l’Ontario et de l’Alberta, avaient exhorté la Cour suprême à reconnaître les relations sexuelles avec un condom et les relations sexuelles non protégées comme deux activités distinctes, de sorte que la loi ne considère pas le consentement à l’une comme un consentement à l’autre.

Avec La Presse canadienne